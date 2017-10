Evaziune en-gros în judeţul Constanţa

Evaziune en-gros în județul Constanța

Cum arată economia subterană a județului Constanța? La această întrebare se poate răspunde aplicând metodele arheologilor. Pornind de la câteva fragmente de os, ei reușesc să reconstituie nu numai animale care au trăit cu mii de ani înainte, dar chiar și lumea lor. Tot așa, pe baza unor indicii (facturi, chitanțe, contracte sau bilanțuri), fiscul poate reconstitui rețelele evaziunii fiscale. În lunile ianuarie - aprilie 2010, organele de inspecție fiscală din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța au identificat 75 cazuri de evaziune și au calculat un prejudiciu total de 124.093.000 lei. Suma pare imensă, dar reprezintă doar o picătură din ceea ce suge economia subterană constănțeană. Iată câteva dintre cazurile scoase la lumină de organele de control. La Lazăr Pan SRL Constanța, inspecția fiscală s-a efectuat la cererea Gărzii Financiare. În adresa nr. 629/21.01.2010, emisă de aceasta, se precizează că în perioada februarie - iunie 2009, Lazăr Pan SRL a vândut cereale în valoare de 40.321.383,71 lei (din care TVA reprezintă 6.436.778 lei), către S.C. Pasagris & Trade Impex SRL Constanța, River Complex SRL Constanța și Mariano 2009 SRL Slobozia, pe care nu le-a înregistrat în contabilitate și nu le-a declarat la organele fiscale. Prin neînregistrarea veniturilor realizate din comerțul cu cereale, societatea are de plată următoarele obligații fiscale: impozit pe profit suplimentar - 5.421.537 lei, TVA stabilit suplimentar - 6.436.778 lei, majorări de întârziere - 3.517.939 lei. Cazul a fost înaintat organelor de cercetare penală. La Dani -Ar Lux SRL, din Constan-ța, care are ca obiect „activități de consultanță pentru afaceri și management”, inspecția fiscală a prezumat că nu au fost înregistrate în evidența contabilă livrări de cereale către mai multe firme. S-au stabilit obligații fiscale suplimentare în valoare totală de 4.385.109 lei (reprezentând im-pozit pe profit, TVA și majorări întârziere). Cazul a ajuns la Parchet. Potrivit inspecției fiscale, Balcan Best Construct SRL Constanța are de achitat obligații fiscale stabilite suplimentar, în valoare de 3.819.021 lei (impozit pe profit, TVA și majorări întârziere). S-a apreciat că n-ar fi fost înregistrate în evidența financiar-contabilă diverse cantități de cereale provenite de la SC Dart Provision Construct SRL Constanța, precum și din vânzarea, către aceeași societate, de bunuri și cantități de oțel beton, în perioada 19.10.2009-25.01.2010. Un exemplar al actului de control a fost înaintat către Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța. În urma finalizării unei inspecții fiscale parțiale la SC Doni Prod 2007 SRL, a rezultat că societatea nu funcționează la sediul social declarat și că, în perioada iulie - octombrie 2007, a emis facturi fiscale pe care nu le-a înregistrat în evidența contabilă. Organul de control a calculat o creanța fiscală de 2.178.783 lei și a înaintat dosarul la Parchet. La SC King 2001 SRL Constanța, inspectorii fiscali au constatat că, în perioada verificată, societatea a diminuat obligațiile de plată către bugetul general consolidat, prin neînregistrarea în contabilitate a veniturilor realizate din vânzări. S-a stabilit un debit de 1.334.678 (inclusiv penalizările), iar cazul a fost dat pe mâna procurorilor. Firma Rapimizo SRL Constanța are ca activitate principală „comerțul cu ridicata al cerealelor, semințelor, fura-jelor și tutunului neprelucrat“. În cazul ei, verificarea s-a făcut în lipsa reprezentantului legal. Inspecția fiscală a calculat obligații față de bugetul general în sumă totală de 6.164.185 (inclusiv majorări de întârziere).