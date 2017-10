Evaluatorii vor fi înregimentaţi prin ordonanţă de guvern

Evaluatorii vor fi înregimentați prin ordonanță de guvern

Activitatea de evaluare a bunurilor și profesia de evaluator autorizat vor fi reglementate printr-o ordonanță de guvern. Proiectul inițiat de Ministerul Finanțelor Publice prevede, printre altele: înființarea Uniunii Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România (UNEAR), modul de organizare și exercitare a profesiei de evaluator autorizat, statutul evaluatorului autorizat și altele.Oameni pe TablouPe viitor, activitatea de evaluare va putea fi desfășurată numai de persoanele care au calitatea de evaluator autorizat, dobândită în condițiile acestei ordonanțe, care sunt înscrise în Tabloul Uniunii. Acesta din urmă va fi publicat anual în Monitorul Oficial al României. Uniunea va fi singura entitate care va organiza cursuri de formare profesională inițială și continuă a evaluatorilor autorizați.Potrivit statutului, evaluatorii autorizați au dreptul să perceapă onorarii pentru activitatea desfășurată. Pozitiv este că prin lege și statut se va preciza clar că onorariile nu vor mai fi stabilite procentual din valoarea estimată prin raportul de evaluare, așa cum se întâmplă de multe ori în prezent.O astfel de metodă era arbitrară și nu reflectă munca reală depusă de evaluatori. Mai mult, evaluatorii erau interesați să supraevalueze bunurile pentru ca procentul ce le revine să fie aplicat la o bază cât mai mare. Pe de altă parte, metoda contribuia la denaturarea competiției pe piață. Exista interesul ca onorariile să fie stabilite la aceleași praguri procentuale (cât mai înalte), concurența nemaifiind reală. Astfel, dintr-o evaluare sau două, un prestator putea să trăiască bine-mersi tot anul.Conform proiectului, UNEAR este persoană juridică autonomă și funcționează ca organizație profesională de utilitate publică fără scop patrimonial. Prin OG i se conferă puterea de „autoritate competentă” care organizează, coordonează și autorizează desfășurarea activității de evaluator autorizat în România.Autonomia ei are însă o serie de limite, după cum reiese din lectura atentă a proiectului. Astfel, modul de organizare a UNEAR este proiectat, în cele mai mici amănunte, de Ministerul Finanțelor Publice, și urmează a fi legiferat prin ordonanța de guvern în discuție. Mai mult, regulamentul său de organizare și funcționare se aprobă prin hotărâre de guvern.Interesul poartă fesulPiața are nevoie de servicii de calitate în domeniul evaluării bunurilor, care să fie și ieftine. Pentru aceasta este nevoie de standarde cât mai înalte în pregătirea evaluatorilor autorizați, dar și de concurență. Nu e nevoie de o nouă autoritate, nici de un Tablou care să-i cuprindă pe practicanții acestei profesii, pentru că simpla existență a acestor entități reprezintă o îngrădire.Faptul că Uniunea este unicul organizator de cursuri de formare a evaluatorilor reprezintă o limitare a competiției pe piața educațională și o modalitate de a îngrădi concurența pe piața evaluării bunurilor. Conducerea UNEAR poate folosi planul de școlarizare ca un instrument de a limita numărul evaluatorilor și a domoli concurența.În spatele acestui proiect de act normativ stă o propunere a actualei Asociații Naționale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, președintele acesteia Filip Stoica. Aceasta este organizată, în prezent, în baza OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații. „Dorim ca, prin lege, să se recunoască și să se regle-menteze profesia de evaluator autorizat, după modelul contabililor autorizați și experților contabili autorizați” - a afirmat Filip Stoica.Nu acesta este adevăratul motiv. Profesia de evaluator se află deja în noua clasificare a ocupațiilor din România, aprobată prin Ordinul ministrului muncii 1.832 din 6 iulie 2011 (Monitorul Oficial nr. 561 din 8 august 2011). În clasificare figurează următoarele specialități: evaluator (cod 241210), expert evaluator de întreprinderi (241251), expert evaluator de proprietăți imobiliare (241252), expert evaluator de bunuri mobile (241253), expert evaluator de active financiare (241253), expert evaluator - actualizare devize generale investiții (241260), evaluator proiecte (241263).Chiar dacă Filip Stoica neagă, consider că interesul ANEVAR (așa cum rezultă printre rânduri din proiectul de act normativ) este ca, prin transformarea în UNEAR, să înregimenteze întreaga suflare a evaluatorilor din România și să dobândească puterea de autoritate. Niciun specialist nu va putea activa în afara acestei structuri, pentru că nu va fi declarat evaluator autorizat și nu va fi înscris pe Tabloul Uniunii.Mai mult, practicarea activității de evaluator va fi condiționată de plata cotizației la UNEAR. Cei ce nu o achită vor fi excluși din Uniune și pierd dreptul de muncă în domeniu.Întoarcerea la breasla feudalăDacă va fi adoptată, ordonanța va ocoli prevederea din Constituție privind libera asociere. Ea îi va constrânge pe cei ce doresc să mănânce pâinea de evaluator să se înscrie în Uniune și să cotizeze.Modelul acesta de reglementare și organizare a unei profesii este specific breslelor din feudalism.Ne putem aștepta ca, mâine-poimâine, pretenții asemănătoare să vină din partea a cine știe ce șefi de asociații ale medicilor, inginerilor, ziariștilor, sociologilor, marinarilor, tehnicienilor, docherilor, maiștrilor ori constructorilor.Breslele au dispărut din istorie pentru că erau o frână pe piața muncii prin excesul de reglementare, prin birocratizare și pentru că ajunseseră să servească doar interesele suprastructurii lor. Ceea ce se propune acum, prin acest proiect, este întoarcerea la feudalism. Mai mare rușinea!Cotidianul „Cuget Liber” solicită Consiliului Concurenței, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerul Educației și Ministerului Muncii să analizeze cu atenție această inițiativă, implicațiile sale constituționale și pe diferite piețe (a muncii, formării profesionale și serviciilor de evaluare a bunurilor).