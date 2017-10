Europenii care călătoresc vor putea accesa serviciile online la nivel transfrontalier

În urma unui acord încheiat de negociatorii Parlamentului European, ai statelor membre și ai Comisiei Europene, cetățenii europeni vor putea în curând să profite pe deplin de abonamentele lor la servicii online pentru filme, evenimente sportive, cărți electronice, jocuri video sau muzică atunci când călătoresc în UE.Acesta este primul acord referitor la modernizarea normelor UE privind drepturile de autor care a fost propusă de Comisie în cadrul Strategiei privind piața unică digitală.Noile norme în materie de portabilitate se vor adapta noului mod în care europenii accesează conținutul cultural și de divertisment. În 2016, circa 64% dintre ei au utilizat internetul pentru a juca sau descărca jocuri, pentru a viziona sau descărca imagini și filme ori pentru a asculta sau descărca muzică.Europenii utilizează din ce în ce mai mult internetul pe dispozitive mobile. Conform unui studiu realizat în 2015, unul din trei europeni se declară în favoarea portabilității la nivel transfrontalier. Pentru tineri, această posibilitate este cu atât mai importantă. Jumătate dintre persoanele cu vârste cuprinse între 15 și 39 de ani consideră că portabilitatea și accesarea serviciilor la care sunt abonate atunci când călătoresc în Europa sunt două aspecte importante.După intrarea în vigoare a noului regulament, consumatorii care călătoresc în UE vor avea acces la serviciile de conținut online ca și cum ar fi acasă. De exemplu, atunci când un consumator francez se abonează la Canal+ și beneficiază de servicii de distribuție online a filmelor și a serialelor, utilizatorul respectiv va avea acces la filmele și la serialele disponibile în Franța atunci când va merge în vacanță în Croația sau în vizită de afaceri în Danemarca.Prestatorii de servicii de conținut online, cum ar fi Netflix, MyTF1 sau Spotify, vor verifica în ce țară își are reședința abonatul, consultând detaliile de facturare, eventualul contract de internet sau adresa IP. Toți furnizorii care oferă servicii de conținut online plătite vor trebui să respecte noile reguli. Și furnizorii care oferă servicii gratuite (de exemplu, serviciile online furnizate de canalele publice de radio și de televiziune) vor putea decide să le ofere abonaților conținut portabil.Textul convenit trebuie adoptat în mod oficial de către Consiliul UE și de către Parlamentul European. Odată adoptate, normele vor deveni aplicabile în toate statele membre ale UE până la începutul anului 2018, întrucât regulamentul prevede un termen de 9 luni în care furnizorii și titularii drepturilor urmează să se pregătească pentru aplicarea noilor norme.În decembrie 2015, Comisia Europeană a propus un regulament pentru a extinde accesul persoanelor care călătoresc în UE la conținutul online.Aceasta era prima propunere legislativă din cadrul Strategiei privind piața unică digitală, care a fost completată, în septembrie 2016, de adoptarea unor norme UE moderne în materie de drepturi de autor pentru a spori diversitatea culturală în Europa și conținutul disponibil online, oferind, în același timp, norme mai clare pentru toți actorii din mediul online.Regulamentul vizează acele servicii de conținut online pentru care aplicarea normelor în materie de drepturi de autor este cea mai relevantă. Este vorba de platforme cu conținut video la cerere (Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi, Chili TV), de servicii de televiziune online (Viasat's Viaplay, Sky's Now TV, Voyo), de servicii de streaming muzical (Spotify, Deezer, Google Music) sau de platforme online pentru jocuri (Steam, Origin).Principala caracteristică a acestor servicii este aceea că oferă atât acces la conținut protejat de drepturile de autor și de drepturile conexe, cât și servicii media audiovizuale.Posibilitatea de a avea acces la serviciile de conținut online în alte țări va fi cu atât mai interesantă începând din 15 iunie 2017, când vor intra în vigoare noile norme în materie de roaming. Începând de la acea dată, persoanele care călătoresc în mod regulat în UE vor plăti serviciile de internet mobil la tarif național, sub rezerva unei utilizări rezonabile, indiferent unde se află în UE (a se vedea comunicatul de presă publicat recent).