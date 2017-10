„Europark” la Eforie Nord

Hotelierii de pe litoral, cu precădere cei din sud, încep încet-încet să conștientizeze că fără agrement, turiștii nu pot fi atrași în stațiunile constănțene. Cea mai nouă investiție în acest sens a fost inaugurată la sfârșitul săptămânii trecute, la hotelul Europa din Eforie Nord. „Dezvoltarea agrementului este o nevoie pe care am constatat-o de când am deschis punctul de lucru Ana Hotels, aici, în Eforie, în urmă cu șase ani de zile. Am diversificat serviciile oferite clienților prin deschiderea spa-ului, portului de agrement, bowling-ului sau piscinelor, dar avem în continuare o nevoie de astfel de atracții pentru a putea oferi clienților entertainment, mai ales că stațiunea e mai săracă din acest punct de vedere”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Anca Nedea, director general în cadrul Ana Hotels din Eforie Nord. „Europark” este un mic centru de distracții, foarte prietenos, aflat în imediata apropiere a spa-ului, tocmai în ideea de a oferi turiștilor posibilitatea de a se relaxa, de a face mișcare și de a se distra. „Europark”-ul include o pistă profesională de mini-golf, un spațiu de joacă pentru copii, piscină și un spațiu amenajat pentru pasionații de tir cu arcul. „Investițiile în amenajarea «Europark»-ului s-au ridicat la peste 45.000 de euro. Pe viitor, întrucât mai există destul spațiu care poate fi utilizat, intenționăm să construim alte jocuri noi. De asemenea, pe lângă terasa pe care am finalizat-o în cursul acestui an, intenționăm să mai construim încă trei sau patru săli de conferințe”, a încheiat directorul general.