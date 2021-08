Europa riscă să intre în iarnă fără depozite de gaze suficiente

Rezervele de gaze naturale ale Uniunii Europene se află sub nivelurile normale, iar dacă nu se vor umple până în luna octombrie, cele 27 de țări ale blocului comunitar s-ar putea confrunta cu prețuri asemănătoare iernii trecute, avertizează analiștii consultați de Politico Europe. „Intrând în următoarea iarnă cu mai puține gaze naturale stocate, Europa merge pe frânghie și nu ar fi deloc nevoie de o rafală uriașă de vânt care să provoace o cădere”, a declarat Jack Sharples, cercetător în cadrul Institutului Oxford pentru studii energetice.UE are capacitatea de a stoca peste 117 miliarde de metri cubi de gaze naturale, ceea ce reprezintă aproximativ o cincime din consumul său anual, potrivit Gas Infrastructure Europe.Aceste rezerve erau pline în urmă un an, ceea ce a permis țărilor blocului european să reziste în mod confortabil unei ierni neobișnuit de lungi, care a făcut ca prețurile globale ale gazului să crească în ianuarie 2021.Europa „a reușit să treacă relativ nevătămată prin iarna trecută, întrucât a beneficiat de stocuri mari de gaze naturale încă de la începutul iernii”, a precizat James Huckstepp, analist în sectorul gazelor naturale la compania S&P Global Platts. În prezent, facilitățile de depozitare din UE sunt umplute cu o capacitate de doar 60%, care reprezintă aproximativ 70 de miliarde de metri cubi de gaze naturale. Cantitatea trebuie să ajungă la cel puțin 80 de miliarde de metri cubi până la 1 octombrie pentru a asigura un tampon adecvat împotriva fluctuațiilor pieței în timpul iernii, a spus Jack Sharples.O parte din motivul pentru care rezervele europene de gaze naturale au fost atât de pline în 2020 a constat în faptul că pandemia de COVID-19 a blocat economia, ceea ce a permis crearea unei surse masive de aprovizionare, care a făcut ca prețurile să scadă, iar un milion de unități termice britanice (mmBTU) să ajungă la o valoare de doar 3 dolari.În martie 2020, Europa era plină de gaze ieftine și a anulat transporturile americane de gaze naturale lichefiate (GNL), care ar fi asigurat o cantitate de gaze mai mare decât era necesară la momentul acela în întreaga Uniune.Potrivit platformei de tranzacționare a gazelor naturale din Olanda (TTF), prețurile gazelor naturale au crescut în prezent la 15 dolari pe metrul cub.