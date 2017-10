Europa pune şaua pe mega-evazioniştii transfrontalieri şi multinaţionali

Europa pune șaua pe mega-evazioniștii transfrontalieri și multinaționali

Sistemul fiscal este prea puțin rodul unei gândiri coerente, cât mai ales rezultatul unui joc de-a șoarecele și pisica. Ori ce câte ori statul ia o măsură de creștere a fiscalități, automat are loc o reacție: contribuabilii inventează zeci de tertipuri pentru a plăti mai puțin sau deloc. După câteva luni, statul descoperă că veniturile din visteria sa nu au crescut. Dimpotrivă, sunt în scădere. Și, atunci, vine cu o contra-reacție. Pentru a dejuca metodele eva-zioniștilor, statul complică sistemul birocratic, introducând așa numitele „reguli-barieră”, care să-i împiedice să-și ascundă veniturile. Numai că aceștia nu se lasă mai prejos și găsesc noi soluții. „Așa, care va să zică! spune statul. Lasă că vă arăt eu vouă!” Și pe loc introduce o nouă taxă, prin care să acopere golul lăsat în vistierie de către economia subterană. Dar aceasta nu se dă bătută și inven-tează altceva; astfel că jocul de-a șoarecele și pisica ajunge să capete dimensiunile Veșniciei. Mecanismul acesta de complicare a sistemelor fiscale nu este un patent românesc. Îl găsim la toate popoa-rele, fiecare națiune aducându-și contribuția la evoluția lui. România l-a redescoperit după 1989 și a muncit din greu să-i adauge un specific propriu, național. Astăzi, are una dintre cele mai mari fiscalități din Uniunea Europeană, cu cele mai multe și mai absurde taxe, impozite și dări parafiscale; are cea mai stufoasă și greoaie legislație fiscală, generatoare a celei mai mari birocrații fiscale. Rezultatele acestei contribuții sunt pe măsură: țara noastră conduce în topul evaziunii fiscale din comunitatea europeană. Jocul acesta de-a șoarecele și pisica va atinge noi culmi în 2014. Guvernul României a făcut, deja, o nouă mutare, adoptând măsuri de creștere a fiscalității după Revelion. Anul Nou vine, de asemenea, cu noi reguli, la respectarea cărora vor veghea noile instituții de combatere a evaziunii fiscale, în frunte cu Direcția Generală de Antifraudă Fiscală. Care va fi reacția evazioniștilor? Așteptăm, cu interes, să o vedem! Uniunea Europeană este și ea parte a acestui joc, aducându-și contribuția la inventarea de noi reguli fiscale. Recent, a adoptat un set de norme prin care să împiedice firmele să se sustragă de la plata im-pozitelor, prin exploatarea diferen-țelor existente la nivelul legislațiilor fiscale naționale. Încă din 1990, funcționează o directivă care elimină riscul dublei impozitări a companiilor ce acti-vează în diferite țări din UE. Ea vi-zează societățile-mamă și filialele lor de peste graniță. Unele dintre acestea au îngroșat obrazul și se folosesc copios de lacunele sistemului. Astfel, evită să plătească impozitul aferent plăților transfrontaliere. Metoda este cât se poate de simplă, arată Comisia Europeană: „Firmele exploatează normele actuale, folosindu-se de împru-muturile hibrid. De la țară la țară, acestea sunt tratate fie ca ram-bursări deductibile, fie ca dividende neimpozabile. Astfel, poate apărea situația în care filiala să beneficieze de o deducere fiscală într-o țară, iar societatea-mamă de scutire de impozit în alta. Cu alte cuvinte, societatea plătește un impozit foarte mic sau nu plătește deloc impozit pe profitul obținut de filiale în anumite țări.” Noile norme obligă întreprinderile să plătească impozit pe acele încasări considerate în altă țară rambursări de împrumut, deci, deductibile. În acest mod, între-prinderile care își desfășoară acti-vitatea la nivel transfrontalier vor fi împiedicate să-și planifice transferurile interne în așa fel încât să beneficieze de această lacună care dă naștere la o „dublă neimpozitare”. Este necesară o reacție coordonată la nivelul UE, susține Comisia Europeană: „Dacă ar fi nevoite să acționeze individual, guvernele naționale ar risca să piardă venituri din impozite. Pe de altă parte, întreprinderile nu vor mai putea să își transfere activitatea sau să înființeze filiale în altă țară din UE numai pentru a exploata diferențele existente la nivel de norme naționale.” Măsura vizează toate companiile transnaționale, dar mai ales giganții multinaționali. Aceștia dispun de armate de specialiști în fentarea Fiscului și de un întreg arsenal de metode de a se sustrage de la plata impozitelor. România este un adevărat poligon de tragere pentru „tunurile” com-paniilor transnaționale și multi-naționale. Reprezentanții statului cunosc foarte bine metodele lor de a-și exporta profiturile, fără să achite impozite, dar, în lumina vechii legislații comunitare, le consideră legale. Acum, guvernul va trebui să introducă în legislația fiscală națională noile norme europene.