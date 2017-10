Europa de Est îşi face o autostradă ce va trece şi prin România

Europa de Est își face o autostradă ce va trece și prin România

Ştire online publicată Duminică, 06 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Mai multe state din Europa de Est, printre care și România, vor să construiască împreună o axă rutieră numită „Via Carpatia", care să lege Lituania de Grecia.Denumit Via Carpatia, proiectul a obtinut adeziunea a sapte tari (Lituania, Ungaria, Slovacia, Polonia, Romania, Ucraina si Turcia), semnatare ale declaratiei, a afirmat ministrul polonez pentru infrastructura, Andrzej Adamczyk.Bulgaria, interesata si ea de proiect, se va ralia proiectului "cu urmatoarea ocazie", in conditiile in care Cehia a asistat la reuniunea de la Varsovia "in calitate de observator", a adaugat acesta."Via Carpatia este o axa vitala pentru dezvoltarea regiunilor din estul Europei centrale si orientale. Este o cale de comunicare care va sparge principiul, in vigoare pana azi, de realizare de cai est-vest", a afirmat ministrul.Nu a fost oferita nicio cifra legata de costurile proiectului si nici o data pentru lansarea sa, dar tarile participante spera sa obtina o contributie din partea UE pentru finantarea sa.Aceasta initiativa corespunde ambitiilor afisate de noul guvern conservator polonez de intarire a cooperarii regionale intre tarile europene situate intre marea Baltica si cea Adriatica, pentru a contrabalansa ponderea Europei occidentale, potrivit Hotnews.ro.