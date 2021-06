Europa apasă pedala de accelerație a revoluției tehnico-științifice

Uniunea Europeană se situează în avangarda celor ce vor face ca lumea să se schimbe. Are proiecte extrem de ambițioase. Pactul verde european și Deceniul digital al Europei vor schimba fața continentului, modul său de viață.



22 miliarde de euro pentru creativitate





Pe data de 14 iunie 2021, Comisia Europeană împreună cu industria comunitară au lansat 11 noi parteneriate pentru a stimula investițiile în cercetare și inovare. Cu ajutorul lor, Europa vrea să devină prima economie neutră din punctul de vedere climateric. Comisia Europeană, partenerii privați și cei instituționali vor investi o sumă uriașă în proiecte revoluționare: aproximativ 22 miliarde de euro.





Această finanțare le va permite parteneriatelor să caute soluții inovatoare într-o gamă largă de domenii. Iată, industriile mari consumatoare de energie, cum ar fi transportul maritim și producția de oțel, așteaptă soluții pentru reducerea emisiilor generate de combustibilii fosili. Cercetarea științifică va trebuie să conceapă tehnologii de producție pe scară largă a unor baterii de înaltă performanță și a combustibililor verzi, instrumente bazate pe inteligență artificială, roboți pentru cât mai multe domenii de activitate, noi tehnologii informatice și multe altele.





Comasarea eforturilor, resurselor și investițiilor în cadrul unor parteneriate de nivel continental va accelera procesul creativității și inovării, va promova competitivitatea și suveranitatea tehnologică europeană, va genera locuri de muncă și creștere economică.



Parteneriatele europene





Iată care sunt cele 11 parteneriate europene:



- Parteneriatul pentru cloudul european pentru știință deschisă va pune la dispoziție, până în 2030, un mediu virtual deschis și fiabil, în care aproximativ 2 milioane de cercetători europeni vor putea să stocheze, să partajeze și să reutilizeze transfrontalier și interdisciplinar datele rezultate din cercetarea științifică;



- Parteneriatul pentru inteligență artificială, date și robotică;



- Parteneriatul pentru fotonică (tehnologii bazate pe lumină);



- Parteneriatul pentru oțel curat (producția de oțel cu emisii reduse de carbon va duce la transformarea industriei siderurgice într-o industrie neutră din punctul de vedere al emisiilor de carbon);



- Parteneriatul pentru „Fabricat în Europa” va promova principiile economiei circulare (fără deșeuri), transformarea digitală și producția cu impact neutru asupra climei;



- Parteneriatul „Processes4Planet” urmărește ca industriile prelucrătoare europene să devină lideri mondiali în atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în 2050;



- Parteneriatul „Built4People” are drept scop proiectarea clădirilor și infrastructurii de înaltă calitate, eficiente din punct de vedere energetic și al utilizării resurselor;



- Parteneriatul pentru accelerarea transportului rutier cu emisii zero;



- Parteneriatul pentru mobilitate conectată, cooperativă și automatizată;



- Parteneriatul pentru baterii;



- Parteneriatul pentru transportul pe apă cu emisii zero.





Cele 11 parteneriate în care sunt angajați Comisia Europeană, parteneri privați, iar în unele cazuri și parteneri publici, se vor derula în perioada 2021 – 2030.





Ele sunt diferite, dar complementare celor 10 parteneriate europene „instituționalizate” înființate la începutul anului 2021, la care participă Uniunea Europeană, statele membre și, în unele cazuri, industria comunitară. Finanțarea acestora este de aproape 10 miliarde de euro, pe care partenerii o vor suplimenta cu o sumă cel puțin echivalentă. Obiectivul lor este de a accelera tranziția către o Europă verde, neutră din punct de vedere climatic și digitală, de a crea condițiile ca industria europeană să devină mai rezilientă și mai competitivă.