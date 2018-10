Eugen Teodorovici are în vedere plafonarea preţurilor carburanţilor de anul viitor

Eugen Teodorovici are în vedere plafonarea prețurilor carburanților de anul viitor

Ministrul de Finanțe spune că se gândește la o formulă legală prin care prețurile să fie fixe la pompă timp de un an, după ce se va elimina supraacciza, tocmai pentru ca românii să simtă scăderea tarifelor.



"România este printre țările cu nivel ridicat de taxare- de 50%, dacă nu mă înșel, la benzină, 48% la motorină. Deci e loc de a micșora acest nivel. (...) Discutăm cu cei de la Consiliul Concurenței pentru a găsi o formulă legală ca această scădere să se regăsească în economie și la nivelul fiecărui consumator", a declarat Eugen Teodorovici, potrivit observator.tv.



Întrebat dacă o soluție în acest sens ar putea fi o plafonare a prețurilor carburanților, ministrul a răspuns: „Ceva de acest gen, dar trebuie să găsim o formulă legală cu cei de la Consiliul Concurenței".



Anterior, Eugen Teodorovici a transmis în mai multe rânduri că ar avea intenția de a elimina supraacciza la carburanți, posibil chiar din acest an. "Am lansat o idee în Guvern, se discută acest lucru în cadrul Guvernului și ca să o spun comun, am propus eliminarea supraccizei la combustibil, ceea ce va conduce la scăderea prețului la pompă. În primă fază ai o scădere în ceea ce privește veniturile la buget, dar pe termen lung vei avea o creștere prin creșterea consumului.", a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3.



Cei din Consiliul Concurenței spun că aud pentru prima dată de o astfel de propunere și că, până acum, nu a existat nicio discuție cu Eugen Teodorovici despre acest subiect, scrie romaniatv.net





Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, susține că Guvernul are în vedere o măsură "de genul" plafonării prețurilor la carburanți, după ce anterior vorbea doar despre intenția de eliminare a supraaccizei. Măsura ar urma să intre în vigoare de anul viitor, astfel încât șoferii să nu mai fie afectați de creșterile constante de preț de pe piața carburanților.