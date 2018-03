Foileton

Eterna comedie: de la reformă la revoluția fiscală și înapoi

■ Articol realizat cu materialul clientuluiDintre toate structurile statului român, cea care surprinde cel mai mult, care dă dinamism și culoare vieții e Fiscul. Cum, nu-i adevărat? Mă scuzați, dar nu sunt de acord cu alegerea dumneavoastră. Ministerul Transporturilor nu face nimic spectaculos. Dimpotrivă, totul în activitatea sa este previzibil. Se știe că, nici anul acesta, nici anul viitor, nu va inaugura vreun kilometru de autostradă, că în fiecare an, odată cu căderea primului fulg de zăpadă zeci de trenuri sunt suspendate, că societățile feroviare vor continua să producă pierderi, că… Într-un cuvânt, Ministerul Transporturilor este locul în care nu se întâmplă nimic.În schimb, la Fisc e mișcare, schimbare, viață, distracție. Nu-i timp de plictis și angoase. Azi, e reformă, mâine e revoluție fiscală… Și tot așa, la infinit. De la o zi la alta, evoluția instituției e tot mai accelerată, mai plină de meandre și mai imprevizibilă.Iată, abia ce a căzut cortina peste „Revoluția fiscală”, cu Ionuț Mișa în rolul de ministru al Finanțelor, că a început reprezentația cu „Reforma fiscală”, avându-l ca autor, regizor și „june prim” pe Eugen Teodorovici.Sssât! Liniște! Intriga tocmai a ajuns la scena conferinței de presă de la Târgoviște, în care se discută despre informatizarea Fiscului:Primul ziarist (îl întreabă pe ministru):- Ați auzit gluma cu formularele online care se depun la etajul al doilea?Eugen Teodorovici (către jurnaliști, după o clipă de meditație):- Să știți că asta nu era o glumă; chiar era o realitate. Declarațiile fiscale se primeau online, se printau și se luau din nou la mână. Când am auzit asta, nu mi-a venit să cred. Dar asta e. Al doilea ziarist:- Veți schimba ceva? Eugen Teodorovici (plin de elan și privind, încrezător, spre ceva din zare ce pare a fi viitorul):- Obligatoriu se va investi în sistemul informatic, pentru că, fără IT, orice reformă nu poate fi posibilă. Astăzi sunt cam șapte sute de mii de persoane fizice - deponenți de formulare, din care maximum cinci la sută le transmit online. Până la finalul lunii martie anul viitor, trebuie să îi facem pe toți să le depună online. E normal să fie așa. Suntem în secolul XXI. (Aici, jocul actorilor este întrerupt de aplauzele spectatorilor - contribuabili care știu să opereze pe un computer. În schimb, cei ce n-au pus în viața lor mâna pe o tastatură fluierăși aruncă cu mere și ceapă în actori)Al treilea ziarist:- Sunteți mulțumit de modul în care funcțio-nează direcțiile de finanțe din teritoriu?Eugen Teodorovici (încruntându-se):- Nu voi fi niciodată mulțumit, oricât de bine ar fi. Eu mă uit și văd percepția publicului larg vizavi de Fisc.(Pune mâna streașină la ochi și privește spre spectatorii din sală, care așteaptă, cu gurile căscate, continuarea replicii) Asta vorbeam cu colegii mei. Trebuie, obligatoriu, să schimbăm această percepție în rândul populației. Cum? (Duce degetul la tâmplă, meditând. Apoi, adresându-se unui subordonat imaginar) Păi, să nu mai ceri ce cereai până acum, să fie cât mai simplu, omul să nu se mai deplaseze, să nu se mai încurce în fel de fel de declarații, formulare, autorizații, certificate fiscale, că e firmă, că e persoană fizică, nu contează.(În timp ce spectatorii aplaudă și ovaționează în picioare, cade cortina. După o scurtă pauză, se ridică. Intriga continuă cu scena întâlnirii cu reprezentanții administrației publice din județul Dâmbovița, cu primari și oameni de afaceri)Eugen Teodorovici (adresându-se adunării):- Un element esențial pentru ca Guvernul să poată aduce economii importante la buget este centralizarea achizițiilor publice.Un primar din mulțime:- Cine a mai văzut așa ceva?Eugen Teodorovici (încercând să-l descopere cu privirea pe îndrăzneț):- Austria a făcut acest lucru și a economisit 28%... (Mulțimea edililor simte cum începe să îi înghețe sângele în vene)Eugen Teodorovici (continuă):- Foarte multe cheltuieli pot fi trecute pe fonduri europene. Mulțimea primarilor (se vaită): - Ahhh!Eugen Teodorovici (continuă, imperturbabil):- Vă dau un exemplu: masa caldă pentru copii se poate muta pe fonduri europene.Mulțimea primarilor (geme): - Vai!Eugen Teodorovici (continuând să îi supună la cazne):- Noi vom face o analiză foarte detaliată în acest an și vom vedea ce cheltuieli se justifică și ce cheltuieli nu se justifică. Bugetul pentru anul viitor trebuie construit integral pe acest principiu.Cortina cade. Primarii nu mai gem, nu mai respiră. Spectrul reformei i-a împietrit. Nici aplauzele spectatorilor nu reușesc să-i mai trezească la viață.