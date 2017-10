Estival, restaurantul perfect pentru concediul tău!

Sezonul estival mai are puțin și se închide, însă nu și Restaurantul Estival. Pentru toți cei care au ales să petreacă un concediu târziu, pe litoralul românesc, conducerea restaurantului a decis să îi încânte și să le ofere delicatese pe măsură. Chiar dacă mai adie vântul, soarele mai are puterea de a-ți oferi un bronz perfect.Pentru a nu pierde timpul și a profita din plin de soare, parcă ai vrea să mănânci direct pe plajă. În Mamaia Nord, zona Butoaie, rezolvarea vine direct la șezlongul tău. Pe plaja Estival poți comanda mâncare direct la șezlong și tot acolo vei fi servit. Dar dacă vrei să iei o masă copioasă, nu trebuie să bați la pas toată stațiunea, ci doar te ridici de sub umbrelă și intri în restaurant. Meniul este foarte variat, cu fel și fel de supe și ciorbe, cu feluri principale pe bază de pui, porc, vită etc.Nici vegetarienii nu sunt uitați, fiind așteptați să guste cele mai proaspete legume în combinații inedite. Nu lipsesc nici specialitățile din pește, dar nici desertul care este foarte îndrăgit de cei mici.Pentru cei care nu se decid niciodată ce vor să mănânce se pot servi singuri din ce vor și cât vor pentru că terasa dispune de o linie de autoservire lungă de 10 metri, plină cu bunătăți proaspăt gătite. Dacă vrei ca mâncarea să fie fără sare, ori mai puțin piperată sau dacă vrei friptura în sânge, nu trebuie decât să îi spui ospătarului și vei fi servit de parcă ți-ai fi preparat singur mâncare, exact pe gustul tău. Practic bucătarii îți ghicesc gusturile și preferințele, datorită ospătarilor care sunt foarte atenți la ceea ce le spui.Tot aici poți servi o foarte bună pizza. Poate întâi te îmbie doar mirosul, însă după ce ai să guști vestita pizza „Estival” nu ai să uiți explozia de savoare ce îți va învălui papilele gustative.Ce masă ar fi completă fără desert? Tot de aici, poți să servești produse de patiserie și cofetărie, făcute în laborator propriu. Preparate cu gem, vanilie sau ciocolată, nu sunt nici prea însiropate, dar nici seci și nici nu au timp să stea în tavă la cât de gustoase sunt.Meniurile sunt accesibile tuturor, fie că servești masa în restaurant sau de la autoservire. Vei fi mulțumit de alegerea făcută și nu vei regreta că ai ales să vii puțin mai târziu pe litoral pentru că restaurantul Estival are același meniu bogat și același personal atent.