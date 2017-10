Estimarea FMI este considerată „realist pesimistă“, de către economistul-şef al BNR

Estimarea FMI este considerată „realist pesimistă“, de către economistul-șef al BNR

Ajustarea deficitului bugetar de la 7,3% din PIB în 2009 la 6% din PIB în 2010, conform proiecțiilor FMI, este „foarte lentă” și ridică întrebări asupra posibilității adoptării monedei europene, conform calendarului de aderare, consideră economistul-șef al BNR, Valentin Lazea. „Deși nu se spune în mod explicit, se naște un semn de întrebare privind calendarul adoptării euro, pentru că una este să ajungi la un deficit de 3% de la 5% sau 4,6%, cât era deficitul prevăzut înainte, și alta e să ajungi la 3% pornind de la 7,3%. Lucrul acesta nu transpare în mod explicit în proiecțiile Fondului și ați văzut că reprezentanții Fondului au evitat să dea un răspuns clar”, a declarat Valentin Lazea, într-un interviu acordat „The Money Channel”. „Noi am mai trecut prin asta vizavi de deficitul extern, deficitul de cont curent, și am trăit vreo trei ani de zile, din 2005, pe ideea că nu contează că sunt mari deficitele externe pentru că aveam finanțare. Această finanțare există, cât timp există încrederea piețelor externe. Un eveniment extern, pe care eventual nu poți să îl controlezi în niciun fel poate să distrugă această încredere și cumva, fără vina ta, să te trezești fără finanțare”, a adăugat economistul-șef al BNR. Pe de altă parte, economistul-șef al BNR consideră estimarea FMI privind scăderea economică din 2009 cu 8% - 8,5% „realist pesimistă” și se bazează în principal pe un an agricol mai prost decât anul trecut și pe impactul asupra economiei românești de partea evoluției economiilor străine care se va reflecta în ultimele două trimestre. „Nimeni nu are un glob de cristal, deci pot crede că efectul de antrenare poate va fi mai devreme și pot spera că producția agricolă nu va scădea la fel de mult comparativ cu anul trecut”, a menționat Valentin Lazea.