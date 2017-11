Este pregătit portul Constanţa să intervină în cazul accidentelor navale?

Suntem în anotimpul furtunilor pe Marea Neagră

Este pregătit portul Constanța să intervină în cazul accidentelor navale?

r Interviu cu Alexandru Mezei, directorul general al Autorității Navale Române- Domnule Alexandru Mezei, a sosit anotimpul furtunilor la Marea Neagră, o mare nemiloasă, având în vedere numărul mare al tragediilor navale petrecute de-a lungul timpului. Portul Constanța este sigur pentru navele care îl vizitează în timpul iernii? Este pregătit să intervină în cazul unor evenimente?- Portul Constanța este un port foarte sigur și dotat cu mijloacele de intervenție din aria portuară. Problemele apar când vorbim de zona costieră și de aria de responsabilitate a statului român privind căutarea și salvarea vieții umane pe mare. După cum se știe, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) nu are un remorcher cu care să intervină pe vreme de furtună. Ar fi trebuit ca remorcherul „Hercules” să iasă din remodernizare pe la începutul anului viitor, dar urmare a incendiului de-acum două săptămâni, nu cred că ne mai putem baza pe el. Drept urmare, singura posibilitate de a interveni în astfel de situații este să apelăm la ajutorul firmelor private, al companiilor de remorcaj din port și al Grupului de Servicii Petroliere. Până în prezent, acestea au intervenit cu promptitudine ori de câte ori le-am solicitat. Chiar anul trecut a fost o astfel de intervenție încununată cu succes.Pentru operațiunile de căutare și salvare pe mare, ARSVOM deține trei nave de intervenție, care, din păcate, nu sunt cele mai bune și apte să intervină. În orice caz, agenția are un program de investiții și anul viitor va achiziționa două nave specializate în căutare și salvare. Grație protocoalelor încheiate și relațiilor bune cu companille private, până în prezent nu am avut probleme în a se interveni în astfel de situații. Din punctul meu de vedere, cred că în 2018 vom putea discuta despre ARSVOM în alți termeni, odată cu achiziționarea celor două nave și reintrarea în exploatare a remorcherului „Hercules” până la finele anului viitor.- Autoritatea Navală Română a acționat an de an pentru a preveni accidentele navale. Ce măsuri veți lua în această iarnă?- Când vine vremea rea, îmi aduc aminte de tragedia din data de 4 spre 5 ianuarie 1995, când navele „Paris” și „Yiu - Xiu” au intrat în coliziune cu digul de nord al portului Constanța. Inclusiv în acea perioadă, Căpitănia, prin serviciul de Port Control, a avertizat navele să plece spre larg, să ia drum de capă și să-și ia toate măsurile pentru a evita o catastrofă. Comandanții navelor sunt direct răspunzători și sunt cei mai în măsură să își ia propriile măsuri pentru a preveni astfel de evenimente. Noi îi avertizăm. Din momentul în care primim avertizări de furtună, le comunicăm prin Radionav. La rândul ei, Căpitănia transmite avertizarea de furtună navelor aflate în radă, cerându-le să își ia măsuri de siguranță, să fie cu motorul pregătit, cu oameni la ancoră, cu veghe, pentru a putea acționa rapid în caz de nevoie. Navele mici sunt introduse în rada interioară tocmai pentru a evita evenimentele nedorite. Dacă, la rândul lor, comandanții nu răspund cu aceeași promptitudine, Căpitănia nu mai poate interveni. Legislația internațională spune foarte clar: comandantul este răspunzător de tot ceea ce privește siguranța navigației, a mărfii și a echipajului.- Ce măsuri se iau pentru siguranța navelor aflate în conservare?- Efectiv în conservare, în portul Constanța, sunt două nave: ferry-boat-urile „Eforie” și „Mangalia”. Odată cu venirea iernii, ofițerii Căpităniei verifică legăturile la cheu ale acestor nave și dacă au instalațiile de vitalitate pornite, pentru a se putea interveni. Este adevărat că, pe aceste nave, echipajul este foarte redus, dar odată ce sunt bine legate și având convingerea că legăturile sunt bune, echilibrate, posibilitatea producerii unui eveniment este foarte mică. Oricum, atunci când vântul este foarte puternic, acceptăm ca remorcherele companiilor private să asigure asistență, să țină navele presate la cheu. Evident, operațiunea se execută contra-cost, fiind suportată de armator. Până în prezent, nu am avut probleme cu navele maritime aflate în port. Au mai fost neplăceri cu navele fluviale, pe timp de furtună. Unii armatori n-au înțeles prea bine că barjele sunt, la rândul lor, nave și trebuie legate bine la cheu. Mulți le uită în rada cheului fluvial; bate vântul, barjele se încurcă în lanțurile de ancoră și apar tot felul de probleme.- În cazul producerii unor accidente la platformele petroliere de pe mare, a unei poluări majore, există mijloace de intervenție pentru salvarea echipajelor acestora și pentru depoluare?- Toate măsurile fac parte dintr-un plan de intervenție la platforme, aprobat de ANR și pe care armatorii acestora trebuie să îl pună în practică. Echipajele de pe platforme pot fi salvate în două moduri: evacuarea cu elicopterul (în acest scop proprietarii platformelor au încheiate protocoale cu baza de elicoptere de la Tuzla ori au propriile elicoptere) sau cu navele care deservesc aceste platforme, niște remorchere putenice, mari. Armatorilor platformelor le revine și obligația intervenției în caz de poluare. Nu trebuie uitat că și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă (EMSA) are o navă de intervenție pe Marea Neagră, tocmai pentru a acționa în caz de poluare.