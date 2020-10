Este legal și moral să sacrifici sănătatea și viața angajaților tăi pe altarul profitului?

Filiala locală a Confederației Naționale Sindicale „Cartel Alfa“ a depus, în data de 21 septembrie 2020, o petiție, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanța, prin care a sesizat o serie de încălcări ale prevederilor Codului muncii la compania Constanța South Container Terminal.Răspunsul i-a venit pe 14 octombrie 2020, prin adresa nr. P1084/22144, purtând mai multe semnături, în frunte cu cea a inspectorului șef, Eugen Bola. Instituția informează organizația sindicală că inspectorii săi au efectuat, în data de 23 septembrie 2020, un control inopinat la operatorul din portul Constanța, în cadrul secției Yard/macaragii QC.Din verificarea prin sondaj a foilor colective de prezență din respectiva secție, puse la dispoziție de angajatori, a rezultat că există situații în care nu se respectă tura prevăzută în contractul colectiv de muncă (de 12 cu 24 ore, 12 cu 48 de ore); „în fapt, această situație intervine atunci când salariații sunt chemați pentru efectuarea orelor suplimentare (11 ore sau 12 ore pe zi)”.Drept urmare, ITM a dispus ca societatea să respecte prevederile contractului colectiv de muncă privind programul de lucru.De asemenea, s-a constatat că unii dintre salariații care sunt chemați la muncă din timpul liber pentru a efectua ore suplimentare „nu beneficiază de repaosul săptămânal de 48 de ore consecutive, conform art. 137 din Codul Muncii, motiv pentru care societatea a fost sancționată cu amendă conform art. 260 1) lit. „j” din Codul Muncii și s-a dispus ca măsură acordarea repaosului săptămânal de 48 de ore consecutive.” La articolul respectiv, actul normativ invocat precizează că nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 3.000 lei.Inspectorii veniți în control au constatat că societatea are 62 de macaragii cu acte în regulă. Toți sunt autorizați să lucreze pe macaralele companiei, respectând normele ISCIR, toți au fost instruiți din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, toți sunt apți din punct de vedere medical.Raportul de control al Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța confirmă acuzațiile sindicaliștilor care au protestat împotriva deciziei conducerii companiei Constanța South Container Terminal de a disponibiliza trei macaragii de cheu, în frunte cu Pavel Nicolae, liderul Sindicatului Uniport Constanța South, în condițiile în care macaragii, fiind prea puțini, sunt chemați din timpul lor liber să muncească suplimentar 11 – 12 ore.Să ne amintim faptul că, în ziua declanșării scandalului, conducerea CSCT a transmis un comunicat de presă, în care susținea printre altele: „Disponibilizarea celor trei operatori face parte din pachetul de măsuri pentru stabilizarea și consolidarea operațiunilor”. Altfel spus, în condițiile în care efectivul de macaragii a fost amputat, „stabilizarea și consolidarea operațiunilor” presupune majorarea volumului de ore suplimentare efectuate cu un număr mai mic de lucrători pe macaralele de cheu.Creșterea intensității muncii pe seama reducerii timpului de odihnă reprezintă un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor. Degeaba aceștia sunt bine pregătiți profesional și bine instruiți din punct de vedere al normelor de securitate în muncă, dacă efortul depus în producție depășește limitele lor fiziologice, dacă atenția și îndemânarea le sunt afectate de oboseală.Este obligația și responsabilitatea legală a angajatorilor să organizeze activitatea, asigurând necesarul de lucrători în așa fel încât lucrul peste timpul normal de lucru să fie o excepție, nicidecum o regulă.Sănătatea și viața angajaților sunt averea cea mai de preț a unei companii și nu trebuie sacrificate pe altarul profitului. Oricât ar fi de performantă din punct de vedere tehnologic o unitate economică, instalațiile și utilajele cele mai sofisticate nu pot produce fără intervenția omului. Iar acesta trebuie să fie odihnit.Constanța South Container Terminal le datorează enorm de mult lucrătorilor săi, în frunte cu cei trei macaragii pe care tocmai i-a concediat. Grație efortului depus de angajații săi, care nu s-au dat în lături să își sacrifice timpul de odihnă, timpul dedicat vieții personale, familiilor și chiar sănătatea, compania a reușit, în intervalul 2008 – 2019 să obțină un profit brut total de 721.918.554 lei (după cum reiese din datele publicate de Ministerul Finanțelor Publice), profitul brut mediu anual fiind de 60.159.879,5 lei. Sacrificiul acestor lucrători devotați, i-au permis companiei Constanța South Container Terminal să se claseze, an de an, în topul celor mai performanți operatori din portul Constanța.Amenda de 1.500 - 3.000 de lei e o nimica toată pentru acest mare operator portuar, în schimb rușinea de fi sancționat pentru că a încălcat Codul muncii, cerându-le macaragiilor să lucreze cu mult peste timpul normal de lucru reprezintă o pată urâtă pe obrazul lui.