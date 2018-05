Epoca dezastrului: de la dispariția flotei naționale la distrugerea transportului feroviar

1

Performanta!!!!!??????

Cum sa se nu se distruga, oamenii care Conduc aceste subunitati sunt de la revilutie in fruntea conducerii lor,cei mai snecheri au plecat cu loconotive si vagoane dupa ei luate la pret de casare. De ce nu vede nimen, ptr ca nu vor, toate auditarile facute anual aratau ca este ok totul??? Nu se vrea in tara asta decat sa se fure!!!