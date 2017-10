Eolienele constănţene aduc bani grei la bugetul de stat

Eolienele constănțene aduc bani grei la bugetul de stat

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, o instituție care s-a autofinanțat până pe 1 ianuarie 2010, dar care a intrat în rândul bugetarilor, „joacă“ acum în funcție de cum i se dictează de la București. Toate încasările merg la bugetul statului. În 2010 a avut venituri de 21 milioane lei, a cheltuit 7 milioane pentru funcționarea instituției, iar profitul de 14 milioane de lei a ajuns în vistieria statului, de unde s-au întors, pentru investiții, 800.000 lei. Despre încasările de anul acesta, sectorul de unde vin cei mai mulți bani și despre programele la care se lucrează am vorbit cu directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Stere Sponte. - Domnule director, ce încasări mai are Oficiului de Cadastru și Publi-citate Imobiliară? - De la începutul anului, am avut încasări de 2.786.000 lei, iar cheltuieli totale, 1.166.000 lei. Așa că, 1.620.000 au intrat în profit net, în condițiile în care anul acesta foarte multe lucrări le facem fără bani, avem foarte multe gratuități. Noi nu luăm nicio taxă pentru intabularea terenurilor primite în baza legilor fondului funciar (aveau gratuitate și înainte) în plus, toate unitățile administrative înregistrează gratuit lucrările, iar toate informațiile pe care le dăm la Judecătorie, Parchet, Poliție, bănci, DNA, ANI, ANAF, ceea ce înseamnă cam jumătate din lucrări, sunt gratuite. - Practic, pierdeți mulți bani... - Da... Ne menținem totuși pe profit. Suntem finanțați pe partea de salarii și cheltuieli materiale și servicii. De altfel, până în prezent avem 36.000 mii de dosare înregistrate, în primul trimestru, inclusiv vânzări. - Referitor la vânzări, vorbim de tranzacții mari? - Sunt tranzacții mari în Constanța. Dacă avem profitul acesta, nu vine de la informațiile pe care le dăm gratuit, vine de la vânzări, pentru că județul Constanța este atipic față de celelalte județe. Noi avem eolienele. Numărul mare de lucrări se datorează în primul rând eolienelor din județul Constanța, care au luat la mărunțit toate terenurile agricole și au făcut dezmembrări, vânzări, închirieri. O altă problemă au fost exproprierile pentru autostradă, centura Constanței, drumul expres și alte nevoi ale primăriei Constanța. Este un volum foarte mare de lucru, dar acestea din urmă sunt fără taxă. - În cât timp finalizați o lucrare? - Cel mai mare termen este de 17 zile la intabulări, la primă înscriere. La urgență este de 7 zile, dar, când avem posibilități, putem, cu aprobarea directorului, să reducem termenul la urgență la 2-3 zile, în funcție de volumul de muncă. Urgența este cam de 5 ori prețul standard, dar nu mai mult de 5.000 lei. De exemplu, dacă la prima înscriere este 120 de lei, la urgență este 600 lei. - Sunt mulți cei care nu vor să aștepte 17 zile? - Da, sunt oameni care se grăbesc. Vin în general oamenii care au precontracte, care pleacă din țară ori se grăbesc să ia credite pentru diferite afaceri. - Noutăți? - Acum lucrăm la un obiectiv ambițios. Nu a fost ținută o evidență pe tarlale în județul Constanța, noi aveam o evidență pe parcele. Acum identificăm toate tarlalele, conform cadastrelor vechi, le băgăm în calculator. Lucrăm de vreo două săptămâni. Cred că, în alte două săptămâni, vom termina. Tot ca noutate, se pare că va apărea un ordin ori o lege pentru intabularea tuturor proprietăților în mod gratuit, din oficiu. (Sute de constănțeni au luat cu asalt la începutul acestei săptămâni sediul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, după trei zile - 6, 7 și 8 aprilie, în care nu s-a lucrat cu publicul.) Începând de astăzi (n.r.: luni), am intro-dus o nouă aplicație electronică, e-terra 2. Din octombrie 2006, noi lucrăm pe aplicația e-terra 1. E același tip de aplicație numai că, prin versiunea îmbunătățită a aplicației, se pot extrage mai multe date statistice, deci are mai multe facilități. - Vă ajută mai mult pe dumneavoastră ca instituție sau și pe constănțeni? - Și pe constănțeni. Un exemplu doar: extrasul de informare va fi însoțit și de partea grafică. În momentul în care printăm extrasul de carte funciară va da și partea grafică. Cumpărătorul sau banca, cine are nevoie de informații despre un imobil, va vedea și desenul.