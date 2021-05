Energie și inovare: oportunitățile „verzi” - granturi norvegiene & EEA pentru România și Bulgaria

Innovation Norway operează trei programe dedicate energiei verzi și inovării în România și Bulgaria, prin granturile norvegiene și EEA. Evenimentul este ideal pentru găsirea de parteneri în cadrul acestor proiecte.





În primăvara anului 2021, programele vizează o varietate de oportunități „verzi”:



- hidroenergie (granturi EEA) – termen limită: 31 mai;



- inovare în industriile verzi (granturi norvegiene) – termen limită: 24 iunie;



- electrificarea gospodăriilor (granturi norvegiene și EEA) – termen limită: 30 iunie;



- alte surse regenerabile de energie (granturi norvegiene) – termen limită: 8 septembrie;



- energie geotermală în România (granturi EEA) – mai 2021;



- cercetare-dezvoltare în România (granturi EEA) – mai 2021;



- inovare în industriile verzi din România (granturi EEA) – mai 2021;



- suport pentru start-up-uri în România (granturi EEA) și Bulgaria (granturi norvegiene) – mai 2021.





Granturile norvegiene pot fi solicitate cu parteneri din Norvegia, în timp ce granturile EEA pot să includă parteneri din Norvegia și Islanda.





Agenda evenimentului online este următoarea:



- 19 mai – ziua 1: informare cu privire la oportunitățile de finanțare pentru România și Bulgaria;



- 20 mai – ziua 2: întâlniri bilaterale, matchmaking.





Pentru cele două zile, vor fi trimise link-uri separate: Teams pentru evenimentul live și webinarii, B2Match pentru întâlnirile bilaterale. Evenimentul este dedicat companiilor, IMM-urilor, start-up-urilor, autorităților publice, ONG-urilor și altor entități din România și Bulgaria.





Înscrierile se pot face la https://green-opportunities-with-eea.b2match.io/. Mai multe detalii despre eveniment și asistență la înscriere se pot obține, gratuit, la centrul Enterprise Europe Network Constanța, e-mail: een@ccina.ro, telefon: 0241 550 960.





Centrul Enterprise Europe Network Constanța, din cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, co-organizează, împreună cu Innovation Norway și cu alți parteneri din rețea, un eveniment de informare și B2B dedicat oportunităților de finanțare în domeniul energiei și inovării: Energy and Innovation: Green Opportunities with the EEA Norway Grants in Romania and Bulgaria.