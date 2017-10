Enel (Italia) şi ArcelorMittal renunţă la investiţia de la reactoarele 3 şi 4 de la centrala din Cernavodă

Enel (Italia) și ArcelorMittal renunță la investiția de la reactoarele 3 și 4 de la centrala din Cernavodă

Ştire online publicată Luni, 23 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Companiile Enel (Italia) și ArcelorMittal au decis să părăsească proiectul de peste 6 miliarde de euro al construcției reactoarelor nucleare 3 și 4 de la centrala din Cernavodă (CNE), astfel că statul, prin Nuclearelectrica, rămâne unicul acționar implicat în acest proiect, transmite Mediafax.ro."Enel Investment Holding BV și ArcelorMittal Galați SA au decis să își exercite dreptul de opțiune privind vânzarea pachetului de acțiuni de 9,15%, respectiv 6,2% deținute în EnergoNuclear SA, prin transmiterea unei notificări către acționarul majoritar, Nuclearelectrica SA", se arată într-un comunicat al Nuclearelectrica.Nuclearelectrica are obligația să cumpere acțiunile celor două companii în EnergoNuclear în terme de 30 zile de la primirea notificărilor, la un preț egal cu 80% din valoarea nominală a acțiunilor."Retragerea din proiect a Enel Investment Holding BV, în acest moment, este motivată de incompatibilitatea strategiei investiționale inițiale cu o nouă potențială structură a acționariatului, în care o altă companie decât Nuclearelectrica ar putea deține statutul de acționar majoritar, iar cea a ArcelorMittal Galați SA - de provocările mediului de afaceri care nu mai susține continuarea implicării companiei în proiect", se precizează în comunicat.Nuclearelectrica precizează că va continua derularea proiectului prin intermediul companiei EnergoNuclear, fiind în prezent implicată în negocieri pentru atragerea unui acționar majoritar în proiect.Proiectul construcției celor două reactoare a fost inițiat în 2007, iar lucrările erau planificate să înceapă în 2010. Din compania de proiect au făcut parte inițial Enel (Italia), ArcelorMittal România, Nuclearelectrica, CEZ (Cehia), RWE (Germania), Iberdrola (Spania) și GDF Suez (grup franco-belgian).Acordul de investiții pentru construcția reactoarelor nucleare 3 și 4 a fost semnat inițial în 2008 și apoi a fost prelungit de mai multe ori, până la 31 decembrie 2013.Nemulțumite de evoluția discuțiilor, CEZ, RWE, Iberdrola și GDF Suez au renunțat la sfârșitul anului 2010 la investiție, astfel că statul a ajuns să dețină 84,85% din compania de proiect.După retragerea din proiect a celor patru companii proiectul a stagnat, Guvernul nu a reușit să atragă alți parteneri în proiect, dar în prezent are negocieri cu compania chinezească CGNPC, care să deruleze lucrările.Potrivit Nuclearelectrica, compania chinezească a cerut, ca o condiție a participării la investiție, implicarea autorităților în proiect.În prezent, Nuclearelectrica are două reactoare nucleare în funcțiune, cu o capacitate instalat- cumulată de 1.400 MW, cu care acoperă aproximativ 18% din consumul anual de energie.