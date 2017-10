ENEL, acuzat că debranşează abuziv operatorii economici de pe litoral

ENEL, acuzat că debranșează abuziv operatorii economici de pe litoral

Patronatele din turism spun că operatorii economici de pe litoral se confruntă cu o campanie abuzivă demarată de ENEL. „Reprezentanții ENEL, însoțiți de echipe de jandarmi, au început o campanie de debranșare abuzivă a agenților economici, realizată în absența operatorilor privați, fără a avea o procedură stabilită, coerentă și anunțată din timp, afectând astfel turismul de litoral și implicit turiștii sosiți în vacanță în această destinație. Este interesant să aflăm în ce măsură Jandarmeria are atribuții de asistare a unei societăți comerciale private, la comanda acesteia”, se arată într-un comunicat semnat de Corina Martin, președintele Asociației Litoral - Delta Dunării și de Nicolae Bucovală, președintele Asociației Patronale Mamaia.Aceștia solicită ENEL modificarea procedurilor și operațiunilor de verificare a agenților economici, stabilirea unei întâlniri comune, iar în plus cer ca ENEL să facă public planul de investiții pentru perioada 2010 - 2012, pentru litoralul românesc. „Este al treilea an consecutiv în care litoralul românesc se confruntă cu problemele de furnizare a energiei electrice - curentul se întrerupe periodic în stațiuni și, implicit, în cadrul hotelurilor, restaurantelor, teraselor etc. - împiedicând desfășurarea activității acestora în condiții normale“, se plâng reprezentanții ALDD.