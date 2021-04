Emisiune numismatică dedicată Revoluției din 1821, condusă de Tudor Vladimirescu

Caracteristicile tehnice ale monedelor aferente acestei emisiuni sunt următoarele:



- moneda din aur are 31,103 grame și valoarea nominală 500 lei;



- moneda din argint are 31,103 grame și valoarea nominală 10 lei;



- moneda din tombac cuprat are 23,5 grame și valoarea nominală 1 leu;



- moneda din alamă are 6,15 grame și valoarea nominală 50 bani;





Aversul monedelor prezintă portretul și numele lui Tudor Vladimirescu, inscripția în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală, anul de emisiune „2021” și stema României.





Reversul redă, în centru, monumentul de la Padeș și anul evenimentului aniversat, „1821”, în partea de jos, acvila de pe steagul lui Tudor Vladimirescu și, circular, inscripția „200 DE ANI DE LA REVOLUTIA CONDUSA DE TUDOR VLADIMIRESCU”.





Monedele sunt ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent. Monedele din aur, argint și tombac cuprat vor fi însoțite de broșuri de prezentare redactate în limbile română, engleză și franceză. Broșurile includ certificatul de autenticitate al emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.





Tirajul maxim aprobat pentru moneda din aur este de 1.000 de piese, pentru moneda din argint este de 5.000 de piese, pentru moneda din tombac cuprat este de 5.000 de piese, iar pentru moneda din alamă pentru colecționare este de 20.000 de piese.





Prețurile de vânzare sunt următoarele:



- 11.000 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din aur, inclusiv broșura de prezentare;



- 440 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din argint, inclusiv broșura de prezentare;



- 110 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din tombac cuprat, inclusiv broșura de prezentare;



- 10 lei, exclusiv TVA, pentru moneda din alamă pentru colecționare.





Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României.





Lansarea în circuitul numismatic se realizează prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României.





