Elixirul dimineţii, cafeaua, s-a scumpit la un nivel record. Schimbările climatice ne-ar putea pune pofta-n cui

Un factor decisiv în preţul cafelei este ţara de provenienţă. Şi cum se ştie, cel mai mare producător de cafea din lume este Brazilia, ţara care s-a confruntat în ultimul timp cu anomalii climatice grave care au contribuit la creşterea preţului. „Brazilia este producătorul numărul unu la cafea arabica din lume. La începutul verii s-a confruntat cu secetă şi atunci producţia a fost mică. Fiind o cantitate mică trebuiau să-şi scoată cheltuielile cu forţa de muncă şi au mărit preţul la cafeaua verde”, a mai spus specialistul.







De Crăciun, cafeaua se va scumpi iar



Cafeaua este un produs fin pe care nu o poţi depozita pe termen lung, că-şi strică proprietăţile. Însă cea mai bună metodă, spune expertul este să cumperi cafea când preţul la bursă este jos. „Bursa şi-a revenit în ultima săptămână şi am primit de la traderi preţurile dinainte. Pe mine m-a salvat că aveam stocuri de cafea verde şi nu am fost nevoit să cumpăr în perioada asta când preţul a fost crescut. O să-mi iau o marjă de siguranţă, pentru că de-a lungul anilor mi-am tot luat şuturile astea de la bursă, când preţurile au fluctuat dar când şi-au revenit nu au fost la fel, tot au crescut puţin. De patru ani de zile am încasat şocurile bursei şi nu am majorat preţurile din respect pentru client. Dar după ce s-a întâmplat în ultima perioadă va trebui să cresc, pentru că sigur, acum este o revenire dar cu siguranţă iar vor creşte preţurile”, a adăugat cafegiul.





În urmă cu trei zile Brazilia s-a confruntat cu un fenomen meteo nemaiîntâlnit. A nins pentru prima dată, ceea ce-i îngrijorează pe cultivatorii de cafea că plantaţiile ar putea îngheţa. Şi Ştefan Dinescu spune că producţia din toamnă ar putea fi calamitată din cauza frigului, iar de sărbătorile de iarnă preţul cafelei să urce iar.





Românii, deşi nu sunt mari consumatori de cafea, fiind în josul clasamentului european, cei mai mulţi au obiceiul să bea o ceaşcă dimineaţa, de înviorare. Potrivit unui studiu realizat de World Research Institute reiese că un român consumă anual 2,3 kilograme. Ce s-a întâmplat în urmă cu două săptămâni, când preţul cafelei a scăpat de sub control pe bursă, i-a pus pe gânduri pe marii importatori. A fost ca un duş rece, pentru că aşa o majorare nu a mai fost niciodată. Preţul cafelei a crescut cu 20%. Iar cei care au afaceri legate de acest business au înregistrat pierderi semnificative. „Au mai fost majorări de-a lungul anilor, dar nu mai mult de 5%. Dar acum şi pe creşterea crizei globale preţul a înregistrat un record abslout. În urmă cu două săptămâni am primit oferte de la furnizorii de cafea verde cu preţul majorat la 20%, ceea ce a fost imens pentru materia primă. Preţurile diferitelor origini ţin de costul forţei de muncă din ţara respectivă. Sunt ţări care produc cafea în zonă de câmpie şi recoltează mecanizat şi acolo cafeaua robusta, spre exemplu este foarte ieftină. Marile companii cumpără cafea la 25 – 50 de cenţi kilogramul şi sunt cafele de specialitate care se produc cu efort foarte mare şi care ajung la 20 – 30 euro kilogramul verde”, ne-a explicat Ştefan Dinescu-Crăciun, expert în cafea.