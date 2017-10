Elevul şi buchetul. Comercianţii de flori şi-au umplut, într-o zi, buzunarele

Elevul și buchetul. Comercianții de flori și-au umplut, într-o zi, buzunarele

Agitație mare, ieri, printre comercianții de flori din Constanța. A început un nou an școlar, iar cum tradiția cere ca fiecare copil să meargă la festivitatea de deschidere cu cel puțin un buchet de flori, vânzătorii au mustăcit toată dimineața.S-au aprovizionat bine, încă de zilele trecute, însă toate pregătirile s-au încheiat duminică seară, atunci când de altfel au început și primii mușterii să vină. Cei mai câștigați au fost comercianții strategic poziționați, aproape de școli ori în stațiile de autobuz din imediata apropiere a unităților de învățământ.Prețuri și prețuriLuați la întrebări, mulți comercianți nu au vrut nici în ruptul capului să recunoască că au mai pus, pe ici, pe acolo, încă măcar un leu, doi în plus la preț. Ca peste noapte au dispărut însă trandafirii care costau doar 5 lei firul și au apărut cei cu 7 și chiar 10 lei. "Calitate mai bună!", asta a fost explicația comercianților. În plus, destui au apelat la o altă strategie, aceea de a oferi spre vânzare doar buchete gata făcute, preferate de altfel de majoritatea cumpărătorilor, bineînțeles cu un preț ceva mai mare decât dacă florile s-ar fi cumpărat la fir și apoi fiecare ar fi realizat un buchet personalizat. Cei care nu ar fi avut timp și chef de așa ceva, au fost nevoiți să scoată din buzunare câte 10 lei pentru un buchețel de gladiole sau crizanteme, 15 - 20 de lei pentru crini imperiali, cel puțin 30 de lei pentru un buchet cu trei trandafiri, sau 50 de lei pentru o cală. Oricum, oricine cu ceva abilități de negociator ar fi putut obține ieri un preț mai bun, mai ales dacă și numărul buchetelor era unul mai mare. În plus, pe la ora 13.00 - 14.00 deja apele erau destul de liniștite în preajma tarabelor cu flori, așadar era loc și de reduceri. Ce spun comercianții? Vânzările au mers, buchetele s-au dat pe bandă rulantă, mai ales până în ora 9.00, dar parcă se putea mult mai bine. Cu ani în urmă se făceau aprovizionări mai generoase, pentru că și numărul cumpărătorilor era mai mare. Vânzătorii sunt însă mulțumiți, chiar dacă abia în februarie începe iarăși o perioadă bună pentru ei.