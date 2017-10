Elena Udrea vrea vânzarea locuinţelor ANL prin programul „Prima Casă“

Elena Udrea vrea vânzarea locuințelor ANL prin programul „Prima Casă“

Ministerul Dezvoltării Regio-nale și Turismului (MDRT) are planificate pentru anul 2010 cheltuieli de la buget în sumă de 2.078.966.000 lei. „Încercăm să găsim surse și în vânzarea de apartamente ANL. Dacă am vinde 9.000 de locuințe ANL la un preț estimativ de 40.000 euro, am putea strânge 360 milioane euro. Acest lucru ne-ar asigura finanțarea pentru construcția altor apartamente pentru tineri”, a precizat Elena Udrea. Ministrul a adăugat totodată că, pentru facilitatea cumpărării acestora, ministerul vrea să introducă vânzarea apartamentelor ANL în programul „Prima Casă”. Pentru creșterea performanței energetice vor fi alocate 150 milioane lei, mai precis pentru reabilitarea termică a 7.200 de apartamente (aproximativ 80 de blocuri) și demararea lucrărilor de reabilitare termică pentru alte 7.200 apartamente. Alte 186 milioane lei vor fi alocate pentru finalizarea construcțiilor a 700-800 apartamente. Totodată, 7 milioane lei sunt destinate demarării construcției, în 2010, a 300 de case pentru rromi, case ce vor fi finalizate în anii următori.