Elena Udrea umblă cu „locuinţa vopsită“

Sute de locuințe pentru tineri, finalizate la AN(L)-ul și la mulți ani!

Elena Udrea umblă cu „locuința vopsită“

Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a anunțat că, anul acesta, vor fi date în folosință 268 de apartamente pentru tineri, în regim de închiriere, în județul Constanța, acestea figurând și pe lista cu obiective de investiții finalizate în 2010. Ministerul a publicat pe site inclusiv lista detaliată cu fiecare investiție în parte și cu finanțările făcute în 2009. Numai că planurile Elenei Udrea de la minister nu se prea pupă cu realitatea din județul Constanța. Primarii în localitățile cărora se construiesc locuințele ANL susțin că nici nu se pune problema ca vreun bloc să fie finalizat în 2010, lucrările fiind întârziate sau, în unele locuri, chiar oprite. 268 de apartamente în județul Constanța Astfel, în județul Constanța ar trebui să fie date în folosință, în 2010, un număr de 268 de apartamente pentru tineri în regim de închiriere. În Costinești se construiesc 48, în Hârșova 64, la Cernavodă 40, la Valu lui Traian 52, iar la Năvodari sunt în lucru 64 de apartamente. Pentru construcția lor, ministerul, prin ANL, a alocat, în 2009, peste 5,5 milioane de lei, anunțând, totodată, că obiectivele vor fi finalizate în 2010. Numai că, în județ, lucrurile stau cu totul altfel, majoritatea construcțiilor fiind cu mult în urmă. „Nici nu se pune problema să fie finalizate anul acesta. Cel mai devreme ar fi în 2011, însă sunt sceptic și atunci. Un bloc este în fază de construcție, pe la jumătate, în timp ce celălalt este abia la fundație. Așadar, nu cred că vor fi finalizate în 2010. În ceea ce privește partea noastră de investiție - racordarea la utilități, noi avem deja banii, aproximativ 200.000 lei. Așteptăm doar ca ANL să termine construcția pentru a putea să tragem apa, canalizarea, curentul, pentru ca mai apoi să le repartizăm tinerilor”, ne-a declarat Florin Mitroi, primarul comunei Valu lui Traian, unde ANL construiește 52 de locuințe. „În 2010? Poate peste 20 de ani“ Situația este și mai gravă la Năvodari, unde edilul-șef preconizează că blocurile ANL vor fi gata în vreo 20 de ani. „Cele 64 de apartamente ar fi trebuit să fie gata până la sfârșitul anului. Însă ANL a alocat până acum, pentru construcția lor, doar 700.000 lei, dintr-un total de 12 milioane de lei. În acest ritm, sunt convins că în 20 de ani ar trebui să se termine. Am fost de câteva ori în audiență la conducerea ANL, a fost și constructorul cu mine. Ne-au spus că se rezolvă, i-au cerut executantului un grafic de execuție, însă nu s-a mai întâmplat nimic. Constructorul nu a mai primit niciun ban. Așadar, îmi mențin părerea că în 20 de ani vor fi finalizate locuințele ANL. Până atunci, până la finele anului, vom termina noi, Primăria Năvodari, construcția a 33 de apartamente, pe care le vom vinde tinerilor prin credit ipotecar, la cel mai scăzut preț de pe piață”, ne-a declarat primarul orașului Năvodari, Nicolae Matei. Nici reprezentanții Primăriei Costinești nu cred că vor fi finalizate cele 24 de apartamente anul acesta. „Nu cred că vor fi gata pentru că se lucrează la ele și am înțeles că mai au mult de lucru. Poate la anul”, ne-a declarat un angajat al primăriei. Blocu-i gata, dar nu e curent La Hârșova, situația este mai atipică decât în restul județului. Aici apartamentele ANL sunt gata, însă primăria nu are bani să le racordeze la electricitate. „În urmă cu trei săptămâni, s-a făcut recepția pentru cele 64 de apartamente construite de ANL. La sfârșitul lunii viitoare vom termina de analizat toate dosarele de închiriere, după care le vom repartiza tinerilor. Numai că avem unele probleme destul de mari. Conform înțelegerii cu ANL, ei s-au obligat să realizeze construcția, iar noi să facem racordarea la utilități. Ce a depins de noi am făcut. Am tras apă, canalizare, am făcut parcări, spații verzi, punem pavele pe trotuare. Problema cea mare este însă cu energia electrică. Ne costă aproximativ un milion de lei racordarea la rețeaua electrică. Trebuie montate două transformatoare noi, realizarea rețelei de energie, ceea ce este peste puterile noastre. Am făcut demersuri la București, la MAI și Ministerul Economiei, de unde am primit asigurări că ne vor ajuta. Însă, până acum, nu s-a întâmplat nimic”, ne-a declarat Tudo-rel Nădrag, primarul localității Hârșova.