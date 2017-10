Elena Udrea: În turism,se pregăteşte un circuit al locurilor legate de Ceauşescu, inclusiv unde a fost ucis

Elena Udrea: În turism,se pregătește un circuit al locurilor legate de Ceaușescu, inclusiv unde a fost ucis

Miercuri, 17 August 2011.

Ministrul Dezvoltării și Turismului Elena Udrea a afirmat ieri că turiștii din străinătate sunt interesați de urmele comunismului, astfel că se lucrează la un "circuit roșu" care să includă locurile legate de cuplul Ceaușescu, inclusiv cel în care Elena și Nicolae Ceaușescu au fost uciși.Informația a fost prezentată, la B1Tv, în contextul discuției despre vizita în China și potențialul turistic existent. Astfel, Udrea a explicat că turiștii chinezi sunt foarte interesați de "circuitele roșii" în Europa. "Ei sunt interesați de tot ce este nou, dar există pe piața Chinei o curiozitate. Deși vin dintr-un stat comunist, sunt amatori tocmai de circuitele acestea roșii, cum se numesc, urme ale comunismului. Casa Poporului, locul unde a stat Ceaușescu...", a prezentat ea, potrivit NewsIn."Din punct de vedere turistic, este un lucru extraordinar să exploatezi locurile pe unde a trăit ultimul dictator, mare dictator din Europa de Est. Avem locul unde a fost împușcat. Au păstrat zidul și noi vrem să punem și locul unde a sfârșit familia Ceaușescu, locuințele unde au stat... E de mare interes, oamenii au trecut de furia asta cu dictatorul... Pentru cei din afară este nemaipomenit", a spus ministrul."Noi acum lucrăm la un și la un , legat de urmele comunismului și ale dictaturii comuniste", a afirmat Udrea, explicând că în acest "circuit roșu" vor fi incluse toate locurile cu semnificație pentru Nicolae Ceaușescu și cuplul Ceaușescu, inclusiv locul în care cei doi soți au fost uciși.Ministrul a susținut că, deși pentru români au existat "multe complexe" pe acest subiect, pentru occidentali povestea familiei Ceaușescu este de interes. "Și dacă știi s-o vinzi bine... și aici intervine rolul nostru, să creăm povestea. Mai departe, cum se operează circuitul și cum se vinde produsul e treaba agențiilor de turism", a explicat ea.Pe de altă parte, legat de potențialul turistic reprezentat de chinezi, Udrea a explicat că marea problemă este cea a vizelor. "Sunt f oarte multe cereri de vize, de când am ajuns ministru tot am această problemă, să rezolvăm problema vizelor pentru China și pentru Rusia. Am auzit tot felul de aberații de la funcționarii Guvernului 'Nu putem, ne e teamă să nu rămână chinezii în România'. Bine că nu rămân la Paris, în Italia, în Spania și rămân în București", a criticat ministrul.Ea a explicat că, la nivelul instituțiilor românești, există temerea "că ne invadează chinezii", dar a admis că situația vizelor pentru cetățenii chinezi are legătură și cu condiționările legate de Schengen.Elena Udrea a precizat că, în cadrul vizitei în China, premierul Emil Boc a rezolvat parțial problema – atunci când primesc o viză pentru un stat Schengen, cetățenii chinezi au cinci zile tranzit prin România.Ministrul Dezvoltării și Turismului a menționat că România are un birou de reprezentare în China, dar se va face o schimbare de abordare în cadrul acestuia.