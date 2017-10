Şeicii arabi vor să cumpere produsele firmelor constănţene

Șeicii arabi vor să cumpere produsele firmelor constănțene

În afară de carnea de porc, pe piața din Emiratele Arabe Unite (EAU) e loc pentru orice fel de produse și servicii, spune Jihad Shaikh Solaiman, directorul holdingului arab Nasco. El va conduce reprezentanța Camerei de Comerț din București (CCIB) în emiratul Sharjah, unde va fi deschisă o expoziție de prezentare a firmelor românești. Peste 70 de firme locale au venit ieri la sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA), pentru a se întâlni cu reprezentanții Nasco Holding, cele mai multe din domeniul producției, ceea ce este un semn bun, după cum spune Mihai Daraban, președintele CCINA. „Acest parteneriat de afaceri aduce mai mult pragmatism în abordarea legăturilor comerciale cu firmele din emiratul Sharjah. Practic, firmelor constănțene li se oferă o linie directă către piața de acolo. Cei de la Nasco vor face o expoziție pentru agenții economici români și vor fi brokeri, urmând să încaseze un comision la semnarea de contracte de colaborare”, precizează Daraban. În plus, staff-ul de 3.000 de persoane al Nasco va oferi asistență tehnică în cazul în care firmele românești decid să rămână în zonă, prin obținerea tuturor documentelor necesare. Ce oferă EAU? O piață liberă, fără impozite pe venit și profit, taxe vamale aproape inexistente, transferuri simplificate de bani între bănci, vize ușor de obținut (peste opt milioane de oameni au vizitat anul trecut târgurile și expozițiile din Emirate), nouă porturi, șapte aeroporturi, un nou proiect feroviar de proporții și, cel mai important, o piață uriașă de desfacere, care acceptă orice produs de calitate, de la scobitori la yachturi. „Căutăm parteneri de afaceri, pe care să îi ajutăm să intre pe piața din EAU, unde este aproape imposibil să începi un business fără ajutorul unui sponsor local. Concurența este mare și orice start-up are nevoie de cineva care să știe cum să promoveze și să poziționeze produsele. Pe cont propriu, sumele investite pentru a impune o marfă pe piață sunt imense, nu numai în EAU, ci peste tot în lume”, spune Jihad Shaikh Solaiman. El mai amintește că EAU sunt și o uriașă piață pentru re-exporturi, care au depășit suma de 140 miliarde dolari în 2009, datorită relațiilor bune cu peste 30 de alte state apropiate. Firmele care vor să ocupe un stand la expoziția permanentă din Sharjah vor plăti sume cuprinse între 105 și 120 euro/mp/lună, durata minimă a participării fiind de un an. Cel mai mic stand va avea șase metri pătrați, ceea ce înseamnă cu investiția minimă pentru firmele românești este de 8.640 euro/an. În condițiile în care competiția pe piața din EAU este extrem de acerbă, alegerea României pentru acest proiect ambițios de colaborare poate părea ciudată. Oficialul Nasco are însă un răspuns: „România are foarte multe produse căutate în EAU. În plus, avem relații de suflet cu această țară, iar acest lucru contează în relațiile comerciale de acolo”. Președintele CCINA precizează că și potențialul mare al țării noastre este un factor important de decizie, mai ales datorită portului maritim și fluvial Constanța. „Ei văd potențialul nostru mai bine decât noi. În orice caz, este îmbucurătoare prezența atât de multor firme producătoare aici. În special acum, pe timp de criză, trebuie să umblăm la producție, fiindcă nu mai facem nimic competitiv acum. Trebuie să vedem ce se caută, căci vindem cherestea, dar importăm scobitori”, spune Mihai Daraban. Producătorii ar trebui susținuți, pentru a crește consumul și, implicit, economia. Trebuie să fim atenți însă ce consum încurajăm, consideră președintele CCINA. „Mizăm iarăși pe samsarii de electronice și electrocasnice, pe un consum de import, care va afecta balanța de plăți, sau ne orientăm pe produse românești de calitate?”. În piața din EAU, doar acestea din urmă vor avea succes, indiferent de preț.