Şeful misiunii FMI s-a întâlnit cu guvernatorul BNR

Șeful misiunii FMI s-a întâlnit cu guvernatorul BNR

Ştire online publicată Vineri, 03 August 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Delegația Fondului Monetar Internațional (FMI), condusă de olandezul Erik Jan de Vrijer, s-a întâlnit, astăzi după-amiază, cu guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, pentru a trece în revistă politicile economice și monetare și perspectiva macroeconomică pentru perioada 2012 - 2016. De asemenea, pe agenda discuțiilor care au durat aproximativ o oră și jumătate s-au aflat și proiecția de inflație pentru anul 2012 și situația sistemului bancar.Potrivit unor surse apropiate negocierilor, FMI consideră că este foarte dificil de păstrat un echilibru între asigurarea unei stabilități relative a leului și menținerea rezervelor valutare ale BNR la un nivel confortabil, care să poată absorbi din efectele unor eventuale șocuri venite din zona euro.Pe de altă parte, deprecierea leului pune presiune pe inflație, iar seceta din agricultură ar putea duce la creșterea prețurilor alimentare astfel încât inflația la final de an să depășească nivelul prognozat de FMI.Ținta de inflație pentru acest an este de 3,2%.Discuțiile dintre FMI și autoritățile române vor continua în această seară cu ministrul Finanțelor Publice, Florin Georgescu, principalele subiecte pe agendă fiind execuția bugetului pe primele șase luni, proiectul de rectificare bugetară pentru 2012 și perspectiva fiscalității pe termen mediu.A șasea misiune de evaluare a Fondului Monetar Internațional (FMI) pentru acordul preventiv cu România a început marți la București și se va încheia în 13 august.Vizita FMI va avea loc în același timp cu cea a delegațiilor Comisiei Europene și Băncii Mondiale.Acordul dintre România și FMI a început la 31 martie 2011 și este unul de tip preventiv, ridicându-se la 3,1 miliarde DST (3,6 miliarde de euro), reprezentând aproximativ 300% din cota pe care România o are la Fond.Sursa: Agerpres