Şeful ANAF le cere protestatarilor să respecte legea

Șeful ANAF le cere protestatarilor să respecte legea

Președintele ANAF, Bogdan Nicolae Stan, le-a solicitat ieri, directorilor din direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, în cadrul unei videoconferințe, să asigure o bună funcționare a activității instituției în relația cu contribuabilii și să respecte prevederile legale, pe fondul derulării protestului din ultimele zile, se arată într-un comunicat de presă.„Ni s-au raportat mai multe situații în care plățile către Trezorerie au fost refuzate în ultimele zile de către funcționari care protestau. La Timișoara, de exemplu, au existat angajați ai ANAF al căror comportament a fost sub demnitatea statutului funcționarului public. În multe administrații financiare, încasările au fost afectate, din cauza protestelor înregistrate, inclusiv la punctele de lucru ale departamentelor de Trezorerie si contabilitate publică. Le cer să nu mai blocheze activitatea, acest lucru este ilegal. Mi-am exprimat deschiderea pentru un dialog permanent cu liderii de sindicat. Însă, orice protest trebuie sa respecte legea, ori, in cazul acesta, cadrul legal a fost de mult timp depășit”, a declarat Bogdan Nicolae Stan.Președintele ANAF le-a cerut directorilor executivi să poarte un dialog onest cu reprezentanții sindicatelor din finanțe și să gasească împreună o soluție prin care să se asigure buna desfășurare a activității instituției. „Blocarea, chiar și pentru o perioada scurtă de timp, a activității de colectare are repercusiuni nedorite și de multe ori, greu de contorizat, asupra întregii societăți”, a mai precizat șeful ANAF.