Şeful ANAF explică de ce nu a răspuns convocării comisiei senatoriale

Șeful ANAF explică de ce nu a răspuns convocării comisiei senatoriale

Gelu Ștefan Diaconu, președintele ANAF a dat publicității un comunicat în care explică de ce nu a dat curs convocării comisiei senatoriale.„Din respect față de instituțiile democratice ale statului și opinia publică, doresc să aduc câteva precizări legate de ultimele informații vehiculate în mass-media cu privire la absența mea de la dezbaterile din comisia de buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital din Senat.Pe ordinea de zi a respectivei comisii, conform adresei primite, se afla proiectul de lege privind Codul de procedură fiscală. În condițiile în care inițiativa legislativă aparține exclusiv Ministerului Finanțelor Publice, ANAF a participat la aceste dezbateri prin specialiștii pe care i-am desemnat. Procesul legislativ este coordonat în cadrul ministerului de un alt secretar de stat prezent în toate situațiile de acest gen, care a fost informat asupra neparticipării mele și cu privire la experții noștri care vor asigura suportul de specialitate.În al doilea rând, legat de “discuția pe baza sesizărilor cu privire la controalele efectuate de ANAF, având drept consecință închiderea activității unor operatori economici”, așa cum este precizat în invitația primită, vreau să subliniez din nou câteva aspecte:1. ANAF a informat în mod repetat că acele cazuri mediatizate excesiv, în care publicul a fost informat că s-au „închis” afaceri pentru 2-3 lei găsiți în plus în casă, sunt pure invenții.2. Consider că această convocare a președintelului ANAF de către Comisia parlamentară a Senatului, pe marginea acestor invenții, este neavenită în contextul politicii guvernamentale actuale de combatere fermă a evaziunii fiscale.3. ANAF este o agenție care aplică legea. Nu face legi și nu are voie să acționeze altfel, în desfășurarea activității, decât respectând fără excepție prevederile legale aflate în vigoare. Prin urmare, orice încercare de a trage la răspundere persoane sau instituții care nu fac decât să aplice legea, făcută de cei în drept, nu este altceva decât un exercițiu de imagine.Rămân pe deplin încrezător în rolul fundamental al instituțiilor statului, inclusiv al Senatului României, în demersul nostru de combatere a evaziunii fiscale care este o premisă obligatorie pentru orice măsură de relaxare fiscală, menită să întărească mediul de afaceri și să asigure un cadru concurențial onest și real.”