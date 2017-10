Efectul Mittal Steel: 74 de lucrători de la Comvex Constanţa au fost concediaţi

Efectul Mittal Steel: 74 de lucrători de la Comvex Constanța au fost concediați

Ieri dimineață, în fața sediului administrativ al companiei Comvex, s-au adunat zeci de muncitori. Era o acțiune spontană a lucrătorilor disponibilizați. Negri de supărare Petrică Vlas, operator bandă și șofer, după cum s-a recomandat, a explicat motivele nemulțumirii generale. „Marți, dimineață, ni s-au dat preavizele. De pe data de 3 august, vom intra în șomaj. Nu știm dacă primim salarii compensatorii. Unii dintre noi lucrăm de 20 de ani în această întreprindere. Eu am vrut să mă angajez la altă firmă, dar am fost refuzat, când au aflat că am 53 de ani. Cu ce vom trăi timp de 2 luni, până primim ajutorul de șomaj? Vrem să ni se acorde 6 salarii compensatorii!.” De pe margine, ceilalți colegi i-au întărit afirmațiile. „Am 59 de ani. Cine să mă angajeze la vârsta asta?” – a spus un docher. „Vrem să ni se dea drepturile, nu doar două salarii compensatorii” – a completat altul. Disponibilizații au descărcat sacul nemulțumirilor: „Ni s-a luat prima de Paște, prima de vacanță! Nu se mai dau bonurile de masă. Ne-au luat șase zile de concediu.” Unii dintre cei prezenți s-au declarat gata să treacă peste toate astea numai să nu fie concediați: „Mai bine mai rămânem două săptămâni în șomaj tehnic, în concediu fără plată, poate se dă drumul la muncă.” Ultimul vapor La solicitarea ziarului „Cuget Liber”, Viorel Panait, directorul general a companiei, a explicat de ce s-a ajuns la această măsură dureroasă pentru 74 de angajați și familiile lor: „Comvex este specializată în operarea materiilor prime pentru industria siderurgică. Conform datelor statistice multianuale, 65% dintre acestea sunt destinate combinatului de la Galați. Comvex a făcut eforturi de a diminua această dependență economică, încercând să-și diversifice portofoliul de clienți. Bell Flower a fost ultima navă care a descărcat marfă în terminalul Comvex, pentru Mittal Steel Galați. Evenimentul a avut loc în noiembrie 2008 și a fost vorba de 74.000 tone de cărbune. În cele 8 luni care s-au scurs de atunci și până în prezent, acest agent economic nu a mai adus materii prime prin terminalul nostru” – a afirmat Panait. Pierderea fluxurilor de marfă destinate combinatului de la Galați, dar nu numai, a afectat grav activitatea și veniturile Comvex-ului. Se poate spune, fără a greși de loc, că această companie a înregistrat cea mai mare scădere a traficului de mărfuri dintre toți operatorii din portul Constanța „În ciuda condițiilor vitrege, am menținut întregul personal al societății pe această perioadă, adică 323 de oameni – a precizat directorul general. Chiar și în cazul celor ce aveau contracte pe perioadă determinată, am respectat angajamentele până la final. De la bun început am declarat că este o greșeală să disponibilizăm personalul, deoarece vine momentul când trebuie repornită activitatea și te trezești că oamenii formați nu-i mai ai.” Măsuri anti-criză Scăderea dramatică a traficului a obligat compania să adopte măsuri de reducere a costurilor în toate domeniile. Mai întâi, au fost diminuate cheltuielile cu lucrările de reparații și întreținere cu terții, precum și cele generale. „Până în luna aprilie, inclusiv, angajații și-au încasat salariile, fără să se umble la ele, chiar dacă au avut mai puțin de lucru – a declarat Panait. În cele din urmă, am fost nevoiți să reconsiderăm o serie de cheltuieli cu forța de muncă. Astfel, am redus un număr de sporuri care nu se mai justificau. Nu puteam să-l mai plătim pe cel de condiții grele de muncă, dacă respectiva activitate nu mai are loc. Nu era corect să mai plătim nici sporul de lucru sistematic peste program, în condițiile în care am trimis oamenii, începând cu luna iunie, câte două săptămâni în șomaj tehnic. A devenit evident că, în cadrul contractului colectiv de muncă trebuie să reanalizăm durata concediului de odihnă. Când oamenii stau câte două săptămâni acasă, în șomaj tehnic, ce rol mai au concediile de odihnă de 30 de zile lucrătoare? De ce să împovărezi societatea cu cheltuieli, când obiectivul este păstrarea locurilor de muncă?” Ultima soluție Toate măsurile de reducere a cheltuielilor s-au dovedit insuficiente în condițiile în care traficul de mărfuri nu s-a redresat. În final, compania a fost obligată să treacă la desființarea a 74 de locuri de muncă. Deși este operatorul portuar care a înregistrat cea mai mare scădere a traficului de mărfuri, Comvex este ultima societate din branșă care recurge la concedieri. Un colectiv din cadrul societății, din care au făcut parte conducătorii locurilor de muncă, maiștri, șefi de compartimente, directori, au analizat fiecare loc de muncă și au stabilit lista disponibilizaților, a relatat directorul general. „Aceștia au avut în vedere, în primul rând, criteriile legale, prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivel național. De asemenea, s-au luat în considerare fișele de apreciere a activității fiecărui angajat. Pentru a ne asigura că lucrurile sunt făcute corect, că sunt întrunite toate condițiile legale, că toate drepturile salariaților sunt respectate, am apelat la serviciile unei societăți de avocatură.” Conducerea companiei a decis să le acorde lucrătorilor disponibilizați două salarii compensatorii, cu unul mai mult decât prevederile contractului colectiv de muncă la nivel național. De ce nu șase salarii compensatorii, cum spune contractul colectiv de muncă la nivelul ramurii transporturi și cum solicită oamenii? „Pentru că societatea Comvex nu se regăsește pe lista din anexa contractului pe ramură și pentru că acest contract este atacat în justiție, din cauza iregularităților care au existat la semnarea lui. Noi analizăm posibilitatea să mai acordăm și o bonificație în afara celor două salarii compensatorii” – a precizat Panait. Visul conducerii companiei, nu doar al disponibilizaților, este ca activitatea să fie reluată cât mai curând. „Oamenii vor fi rechemați la lucru, dacă vom avea trafic!” – a promis directorul general.