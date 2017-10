Şefa SPIT răspunde acuzaţiilor organizaţiilor neguvernamentale constănţene

Șefa SPIT răspunde acuzațiilor organizațiilor neguvernamentale constănțene

Decizia unor organizații neguvernamentale constănțene de a ataca în contencios administrativ a H.C.L.M. nr. 312/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 a provocat reacția Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța care, printr-un comunicat de presă a ținut să aducă următoarele clarificări:„Proiectul de hotărâre a fost făcut public la data de 29.10.2015 pe site-ul Serviciului Public de Impozite și Taxe Constanța www.spit-ct.ro și pe cel al Primăriei Municipiului Constanța http://www.primaria-constanta.ro/www.primaria-constanta.ro totodată fiind transmise informări către mediul de afaceri astfel:- adresa numărul S88460/29.10.2015 către Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii Constanța înregistrată de acesta sub numărul 1366/06.11.2015;- adresa numărul S88484/29.10.2015 către Camera Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Constanța înregistrată de aceasta sub numărul 546/06.11.2015;- adresa numărul S8457/29.10.2015 către Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral Delta Dunării înregistrată de aceasta sub numărul 192/06.11.2015;- adresa numărul S88481/29.10.2015 către Camera de Comerț Industrie, Navigație și Agricultură Constanța înregistrată de aceasta sub numărul 2302/06.11.2015;- adresa numărul S88485/29.10.2015 către Camera Notarilor Publici Constanța;- adresa numărul S88476/29.10.2015 către Baroul Constanța;- adresa numărul S88466/29.10.2015 către Asociația Patronală Mamaia;- adresa numărul S88462/29.10.2015 către Asociația Teritorială a Cooperației Meșteșugărești Constanța;pentru a ne transmite în scris propuneri, sugestii sau opinii privind alcătuirea proiectului de hotărâre de consiliu și de asemenea pentru a participa la o dezbatere publică în acest sens. Dintre toți cei cărora le-au fost transmise aceste informări, singurii care au răspuns au fost Camera de Comerț Industrie, Navigație și Agricultură Constanța și Uniunea Arhitecților din România, care au făcut propuneri concrete ce au fost preluate în hotărârea adoptată la data de 18.12.2015.De asemenea, au fost respectate toate etapele prevăzute în Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, respectiv publicarea proiectului pe site-ul instituției, într-un cotidian local și adrese către mediul de afaceri.Afirmațiile comunicatului de presă sunt tendențioase și dezinformează opinia publică, întrucât veniturile totale din sursele menționate de dumneavoastră, încasate în anul 2015 vor rămâne mai mari decât veniturile încasate în anul 2016.În timpul dezbaterilor privind Codul fiscal, Serviciul Public de Impozite și Taxe a transmis, deși fără succes, prin intermediul Asociației Municipiilor din România mai multe propuneri de modificare a acestui act normativ inclusiv cu privire la neimpozitarea terenurilor ocupate de construcții, iar la construirea proiectului de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016 a avut în vedere principiul justei așezări a sarcinii fiscale și al echității fiscale.” Comunicatul este semnat, „cu respect”, de directorul executiv Virginia Uzun.Foarte bine, lucrurile sunt clare acum. Un singur lucru nu ne lămurește șefa SPIT, iar acela este cel mai important. Consiliul Local Constanța avea posibilitatea să aleagă cotele cele mai mici din Codul fiscal, dar le-a ales pe cele mai mari, afectând grav interesele agenților economici. De ce? Așteptăm un nou comunicat cu lămuriri!