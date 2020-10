În debutul ședinței de guvern din 22 octombrie 2020, premierul Ludovic Orban a menționat titlul unui articol din prestigioasa publicație The Economist: „Economia României face față mai bine pandemiei decât alte economii europene”. „O publicație prestigioasă ca The Economist recunoaște, de fapt, o realitate care există în România, iar funcționarea economiei a reprezentat pentru noi un obiectiv fundamental, pe care, iată, am reușit să-l atingem”, a spus primul ministru.