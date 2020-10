Economia România s-ar putea contracta cu 5%

Previziuni sumbre pentru finalul de an în ceea ce priveşte economia ţării noastre. Specialiştii UniCreditBank sunt de părere că, economia s-ar putea contracta cu aproximativ 5%, iar anul viitor revenirea va fi parţială. „Deficitul bugetar ar putea creşte până la 9,5% din PIB, pachetul de susţinere pentru depăşirea crizei ajungând până la 6% din PIB. Reducerea deficitului bugetar sub 5% din PIB anul viitor şi menţinerea datoriei sub nivelul de 50% din PIB vor necesita o politică fiscală restrictivă.







Banca Naţională a României ar putea reduce dobânda de politică monetară până la nivelul de 1%. Partidul Naţional Liberal este favorit pentru câştigarea alegerilor parlamentare", se precizează în documentul citat. Consiliul Fiscal estimează că, fără măsuri de corecţie, deficitul bugetar va ajunge la 7,5% din PIB în 2021. Conform sursei citate, anul acesta, o parte din finanţarea ieşirilor ar putea veni din numerarul adus în ţară de muncitorii români care s-au repatriat de la începutul pandemiei. În luna mai, Guvernul estima numărul acestora la 1,3 milioane.







Dacă fiecare persoană care se întoarce cheltuie 2.000 de euro (o presupunere conservatoare), două treimi din ieşirile de capital ar putea fi acoperite în 2020. Mulţi dintre aceşti angajaţi nu se vor întoarce repede la slujbele lor anterioare din Italia şi Spania, cei care lucrează în centrele de îngrijire şi în turism fiind cei mai afectaţi. Astfel, autorităţile anticipează că 500-600.000 dintre aceşti muncitori vor deveni şomeri, rata şomajului putând depăşi 6,5% în trimiestrul 1 din 2021.