Economia, pe scurt

În primele opt luni ale anului 2018 au fost eliberate 29.009 autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale, în creștere cu 5,1% față de perioada similară din 2017.Creșteri s-au înregistrat în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Muntenia (+402 autorizații), Sud-Vest Oltenia (+397), Vest (+394), Nord-Vest (+179) , Sud-Est (+125) și Centru (+114). Scăderi au fost în regiunile de dezvoltare Nord-Est (-135 autorizații) și București-Ilfov (-72).x x xÎn anul 2017, operatorii economici atestați în exploatarea forestieră au raportat un volum de lemn exploatat mai mic cu 3,1% față de anul 2016. S-a înregistrat o scădere cu 2,8% a volumului de lemn rotund.În același an buștenii au reprezentat principala destinație a lemnuluirotund exploatat.x x xCotațiile barilului de petrol sunt în creștere. Pe data de 1 octombrie 2018, la ora 14,00 pe contractele futures, bursa din Londra a afișat o cotație de 82,99 dolari pe baril, cu 0,02 dolari, respectiv 0,00%, mai mare decât la începutul zilei de tranzacționare.x x xPomicultura este o activitate cu tradiție în țara noastră și deține un loc important în producția agricolă. În anul 2017, comparativ cu anul 2012, suprafețele cultivate cu meri au crescut cu 7,5%, cele cu peri cu 0,4%, iar suprafețele cultivate cu vii pentru struguri de masă, cu 2,5%. În schimb, suprafețele cultivate cu caiși și piersici au scăzut cu 12,9%, respectiv 3,8%.x x xÎn anul 2017, populația deservită de sistemul public de alimentare cu apă a fost de 13.229.699 persoane, reprezentând 67,5% din populația rezidentă a României. În mediul urban s-au înregistrat 10.191.130 persoane conectate la sistemul public de alimentare cu apă, reprezentând 96,9% din populația rezidentă urbană, iar în mediul rural 3.038.569 persoane, reprezentând 33,5% din populația rezidentă rurală a țării.x x xLa nivelul regiunilor de dezvoltare, ponderea cea mai mare a populației deservite de sistemul public de alimentare cu apă, în total populație rezidentă, s-a înregistrat în regiunea București-Ilfov(83,4%), urmată de regiunea Sud-Est (77,8%). Gradul cel mai redus de racordare s-a înregistrat în regiunea Nord-Est (47,4%), urmată de regiunea Sud-Vest Oltenia (55,6%).x x xÎn anul 2017, volumul de apă distribuită a fost de 1.125.447,9 mii m3, cu circa 94.801,4 mii m3 mai mare decât în anul 2016. Cea mai mare cantitate de apă distribuită a fost către populație, respectiv 519.723,1 mii m3. Cele mai mari cantități de apă distribuită s-au înregistrat în bazinele hidrografice Buzău-Ialomița (20,7%), respectiv Argeș-Vedea (20,6%).x x xÎn data de 1 octombrie 2018, la ora 15,05, în top 10 al celor mai tranzacționate companii de pe piața de capital, primul loc era ocupat de Banca Transilvania. Se înregistraseră până în acel moment 79 tranzacții, în volum de 1,101.833 acțiuni, în valoare de 2,567,240,68 lei. Prețul pe acțiune era de 2,3300 lei, mai mic cu 0,43% față de momentul deschiderii zilei de tranzacționare. În clasament urmau: Fondul Proprietatea, SNGN Romgaz, BRD – Groupe Societe Generale, SIF Oltenia, OMV Petrom, Digi Communiations, SNTGN Transgaz, Societatea Energetică Electrica șiRomcarbon.x x xBursa de Valori București (BVB) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) au lansat World Investor Week in Romania, în prima săptămână din luna octombrie.Pe 1 octombrie, zeci de liceeni au sunat clopoțelul la BVB, pentru a marca, în mod simbolic, deschiderea ședinței de tranzacționare și a săptămânii internaționale a investitorilor (WIW2018), desfășurată sub auspiciile IOSCO.