Economia, pe scurt

Consiliul Concurenței a declanșat o investigație privind o posibilă înțelegere între unele companii producătoare și deținătoare ale autorizațiilor de punere pe piață a imunoglobulinelornormale umane. În cadrul investigației, au fost efectuate simultan inspecții inopinate atât în România, cât și în Belgia și în Italia.v v vRezervele valutare la Banca Națională a României s-au redus cu 4,10% în decurs de numai o lună. La 30 iunie 2018, se situau la nivelul de 31.766 milioane euro, față de 33.123 milioane euro la 31 mai 2018.x x xRezerva de aur s-a menținut la 103,7 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 3.583 milioane euro.x x xRezervele internaționale ale României (valute plus aur) sunt mai mici cu 4.05%. La 30 iunie 2018 au fost de 35.349 milioane euro, față de 36.842 milioane euro la 31 mai 2018.x x xÎn luna mai 2018, rata șomajului în formă ajustată sezonier a fost de 4,6%, același nivel înregistrându-se în luna precedentă. Rata șomajului la bărbați a fost cu 0,9% mai mare decât la femei (valorilerespective fiind 5,0% în cazul bărbaților și 4,1% în cazul femeilor).Numărul șomerilor (în vârstă de 15 - 74 ani), estimat pentru luna mai a anului 2018 a fost de 413 mii persoane, în creștere față de luna precedentă (411 mii persoane), dar în scădere față de aceeași lună aanului anterior (470 mii persoane).x x xRomgaz intenționează să preia un combinat de îngrășăminte chimice de la Interagro, în contul datoriilor pe care le are acest grup către producătorul de gaze, a declarat, Liviu Nistoran, președintele consiliului de administrație al Romgaz. Interagro, aflată în insolvență, deține mai multe combinate și are o datorie mare la Romgaz.