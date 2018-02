Economia, pe scurt

La 31 ianuarie 2018, rezervele valutare la Banca Națională a României se situau la nivelul de 33.498 milioane euro, față de 33494 milioane euro la 31 decembrie 2017.v v vRezerva de aur s-a menținut la 103,7 tone. În condițiile evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia s-a situat la 3.597 milioane euro.v v vRezervele internaționale ale României (valute plus aur) la 31 ianuarie 2018 au fost de 37.095 milioane euro, față de 37.106 milioane euro la 31 decembrie 2017.v v vLa nivelul Ministerului Finanțelor Publice este în curs de elaborare un proiect de act normativ care să stabilească un mecanism mai simplu de declarare și plată a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are în vedere reducerea numărului de declarații depuse de persoanele fizice, prin unificarea unor formulare.v v vÎn luna decembrie 2017, prețurile producției industriale (per total piața internă și piața externă) au crescut cu 0,2% față de luna noiembrie 2017. Comparativ cu luna decembrie 2016, creșterea a fost de 3,7%. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în: extracția petrolului și gazelor naturale - 15,9%; industria metalurgică - 14,2%; fabricarea substanțelor și a produselor chimice - 11,6%.