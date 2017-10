Economia mondială a intrat în noul ciclu al creşterii

Legați-vă centurile de siguranță!

Economia mondială a intrat în noul ciclu al creșterii

Ştire online publicată Marţi, 31 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

După evoluția încurajatoare din a doua parte a anului trecut, economia mondială a pășit cu mai multă încredere în 2017. Prognozele avansate de organismele internaționale arată că omenirea a depășit perioada de „carantină” ce a urmat Marii Crize Economice din anii 2009 - 2013 și se află la poalele unui nou ciclu de creștere economică.SUA lui Trump - marea incertitudinePreviziunile Fondului Monetar Internațional indică o creștere de 3,4% a economiei mondiale, în 2017, și de 3,6%, în 2018. „Viteza” economiilor avansate va fi ceva mai mică - 1,9%, în 2017, și 2,0%, în 2018 -, dar această prognoză este incertă din cauza numeroaselor necunoscute ale politicii noii administrații a Statelor Unite.Se estimează că economia SUA va avea o creștere de 2,3%, în 2017, și de 2,5%, în 2018, dar această prognoză poate fi dată peste cap oricând de o decizie a președintelui Donald Trump. Spre exemplu, măsurile de stopare a accesului emigranților în Statele Unite ar putea genera o criză acută de forță de muncă, cu grave consecințe asupra economiei americane.Previziunile de creștere pentru 2017 au fost revizuite în sus pentru Germania, Japonia, Spania și Marea Britanie, în timp ce pentru Italia și Coreea, prognozele sunt mai pesimiste.În cazul Chinei, estimările indică un salt de 6,5% pentru anul 2017, ceea ce demonstrează că Țara Surâsului va continua să joace rolul de motor al relansării economiei globale.Riscurile cu care se confruntă economia globală vin din zona geopoliticului și al altor factori noneconomici, arată FMI. Printre acestea se numără: războialele civile și conflictele interne din unele zone din Orientul Mijlociu și Africa, situația tragică a refugiaților și a migranților în Europa, terorismul la nivel mondial, efectele prelungite ale secetei din Africa de Est și de Sud, precum și răspândirea virusului Zika.Uniunea Europeană - o evoluție moderatăComisia Europeană a publicat pachetul de documente privind „semestrul european în 2017". Sunt evidențiate prioritățile economice și sociale asupra cărora trebuie să se concentreze Uniunea Europeană în ansamblul său și statele sale membre în 2017.Se preconizează că economia comunitară va avea o creștere moderată, de 1,6%, în acest an, și de 1,8%, în 2018. Volumul investițiilor și numărul locurilor de muncă vor urma tendința de creștere, iar rata șomajului, care a coborât la 8,6 % în septembrie 2016, va continua să scadă. Datoria publică va scădea ușor în perioada 2017 - 2018.Pe mai departe, țările UE se vor confrunta cu problemele generate de nivelul ridicat de îndatorare, de reformele structurale incomplete, de îmbătrânirea populației, de nivelurile ridicate ale inegalității sociale și ratele ridicate ale șomajului.Comisia Europeană propune statelor comunitare: să relanseze investițiile, să realizeze reforme structurale și să asigure politici bugetare publice responsabile.România - „tigrul“ economiei europeneDupă un salt superb de 4,8% al produsului intern brut, în 2016, România prognozează că va înregistra o creștere economică de 5,2%, în acest an, și de 5% pe an, până în 2020. Potrivit estimărilor care au stat la baza proiecției bugetului de stat: numărul salariaților va crește cu 180.000, respectiv cu 4,3%; rata șomajului se va reduce la 4,3%; inflația va avea o rată medie anuală pozitivă de 1,4%; câștigul mediu salarial net va fi de 2.274 lei. Deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,96% din PIB.Pârghiile creșterii economiei românești vor fi: stimulentele salariale și fiscale, care vor impulsiona consumul; stimulentele acordate firmelor; relansarea investițiilor pe baza creșterii ratei de absorbție a fondurilor europene.Este foarte posibil ca aceste proiecții să fie prea optimiste, având în vedere factorii negativi care s-au manifestat în prima lună din acest an. Iarna grea a afectat numeroase sectoare din economie, provocându-le pierderi și nerealizări de plan. Pe de altă parte, întârzierea aprobării bugetului de stat pe 2017 a dus la amânarea cu o lună a unor măsuri cu efect benefic asupra economiei.