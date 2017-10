Economia globală va trăi periculos în 2016

04 Ianuarie 2016

Economia globală va trăi periculos în 2016, cu o creștere modestă în țările dezvoltate care va compensa slăbiciunile persistente de pe piețele emergente, cu inflație și dobânzi extrem de scăzute și tensiuni care pot sădi germenii unei noi crize financiare majore.„În multe țări, sectorul financiar are încă slăbiciuni, iar pe piețele financiare riscurile sunt în creștere. Toate acestea înseamnă că creșterea economiei globale va fi dezamăgitoare și inegală în 2016", afirmă directorul general al FMI, Christine Lagarde, într-un articol publicat în jurnalul german Handelsblatt.Ea a adăugat că productivitatea scăzută, îmbătrânirea populației și efectele crizei financiare globale frânează dezvoltarea economiei mondiale, care are perspective slabe pe termen mediu.Redresarea bazată pe creșterea puternică a prețurilor activelor, majorarea slabă a profiturilor companiilor și adâncirea îndatorării personale vor conduce la o nouă criză financiară gravă, chiar dacă nu în următoarele 12 luni, potrivit unei analize publicate de The Guardian.Economia mondială va trăi periculos în 2016, an în care vor fi peticite crăpăturile și va fi câștigat timp, înainte ca vechile probleme să iasă la suprafață, notează publicația.Subiectul principal al ultimei luni a fost prăbușirea cotațiilor petrolului, la niveluri nemaiîntâlnite din 2004.Acest fapt a avut două efecte benefice pentru economia globală, a mărit puterea de cumpărare pentru populație și companii și a redus inflația.Întotdeauna există un decalaj între declinul prețurilor petrolului și creșterea cheltuielilor ca reacție, parțial pentru că oamenii vor să se asigure că prețurile scăzute se vor menține.