Economia e trasă în ţeapă cu cecuri fără acoperire

Economia e trasă în țeapă cu cecuri fără acoperire

În ediția din 16 mai 2010, a cotidianului „Cuget Liber”, am publicat articolul „Țeparii ți-o trag în costum Armani”, cu subtitlul „Statul de drept încurajează escrocarea agenților economici”. La aproape doi ani de la apariția lui, situația s-a schimbat din rău în… mai rău.Escrocherii în suveicăNumărul firmelor rău platnice, al căror principal obiect de activitate este să trăiască parazitar a crescut alarmat. Existența părții sănătoase a economiei este în mare pericol, căci blocajul financiar a atins cote sufocante. Un grup de producători de betoane și prefabricate - printre care „Comprest Util”, „Betoane și Prefabricate” și „Somaco” - au constatat că au în portofoliul de datornici, zeci de țepari comuni. Este vorba de firme care au achitat marfa cu cecuri fără acoperire. Multe dintre acestea sunt în insolvență sau faliment. „Cred că țeparii sunt organizați în rețele de șapte - opt firme. Astăzi iau marfă de la mine, mâine de la altul… Trec pe Ia toți producătorii și îi înșeală cu cecuri fără acoperire. Apoi, închid firmele, pentru a deschide altele… Și dau țepe mai departe” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Grigore Comănescu, patronul grupului „Comprest Util”. Valoarea totală a cecurilor fără acoperire cu care au fost escrocate „Comprest Util” și „Somaco” se ridică la 3,6 milioane lei. La „Betoane și Prefabricate”, țeapa totală este de 2,6 milioane lei. Împotriva datornicilor au fost deschise acțiuni în justiție.Comerțul, îndeosebi cel cu materiale de construcții, este bântuit de escroci fără număr. „Avem procese cu 26 de firme, de la care avem de recuperat circa 300.000 lei, în total” - a declarat Handan Dede, directorul general adjunct al companiei „Comat Constanța”.Agenții economici își iau numeroase măsuri de prevedere pentru a reduce riscul de a fi înșelați. Funcționarii și juriștii lor fac pe detectivii. Cercetează „cu lupa” documentele clienților, caută date despre ei pe site-ul Ministerulzi de Finanțe și la bănci. Apelează chiar și la firmele specializate în furnizarea datelor despre agenții economici. Cu toate filtrele și măsurile de precauție, țepele se înmulțesc. „Acest lucru este posibil pentru că escrocii folosesc firme noi, curate. Iau marfă de la trei - patru producători și după câteva luni închid societatea” - afirmă Grigore Comănescu.„O firmă nouă a venit cu toate actele în regulă - povestește Handan Dede. A luat marfă de două ori și a plătit la casierie, înainte de a se deconta instrumentul de plată. A treia oară, reprezentantul ei a cumpărat acumulatori și anvelope de 30.000 lei. Susținea că are niște TIR-uri. Nu a mai venit să plătească. Am descoperit că le vindea în piață. L-am dat în judecată, dar nu avem ce să recuperăm. Am descoperit că firma este a unei femei cu care trăiește fără acte de căsătorie, iar cartea sa de identitate este falsificată.”Până și firmele de stat umblă cu cioara vopsită. „Ecoterm Năvodari aparține de primărie și are debite la noi. A venit să ne ceară marfă fără să ne anunțe că e în insolvență de un an de zile. Este grav” - spune Grigore Comănescu.Reacția mediului de afaceriCum tratează statul boala asta grea a economiei? Simplu: o zgândărește să se agraveze. Deși Legea 85/2006 privind procedura insolvenței incriminează bancruta simplă și bancruta frauduloasă, administratorii și patronii țepari nu sunt condamnați și închiși. Cercetarea penală se blochează pe traseul Poliție - Parchet - instanță de judecată și, după doi - trei ani se încheie cu NUP (neînceperea urmăririi penale). Nici în procesele comerciale, situația nu e roză. Există experiențe neplăcute cu judecători mai preocupați de „estetica” probelor, decât de conținutul lor, de faptul că demonstrează prejudiciul. Statul nu are nicio înțelegere pentru firmele escrocate. Dimpotrivă le obligă să-și achite dările la timp și chiar în avans (după cum se știe, TVA se plătește la emiterea facturilor). Dacă întârzie, curg dobânzile, penalizările. Conturile sunt blocate, iar proprietățile sunt puse sub sechestru. Firme care au de plătit 1 milion de lei la stat, dar au de încasat 3 milioane lei de la debitori, ajung sub ghilotina Fiscului. „Ce e de făcut? - se întreabă agenții economici. Dacă statul nu ne protejează, trebuie să ne apărăm singuri!”Drept urmare, firmele „Comprest Util”, „Betoane și Prefabricate” și „Somaco” au decis să pună la punct un sistem informațional comun, care să cuprindă lista rău platnicilor. Pe viitor, producătorii nu vor mai face livrări către firmele incluse în această bază de date. Mai mult, lista va fi făcută publică pentru ca lumea să se ferească de țepari.Inițiativa producătorilor de betoane și prefabricate este interesantă, dar ar putea fi dezvoltată la scară mai mare și mai eficient. „Cuget Liber” s-a adresat președintelui Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța, Mihai Daraban, care a declarat: „Suntem gata să organizăm oricând o asemenea listă neagră, cu condiția ca ea să fie alimentată de agenții economici cu cazuri, clare corect motivate. Noi avem și o listă albă, cea a firmelor din topul anual, care sunt verificate din toate punctele de vedere, cu ajutorul instituțiilor statului.”Pentru a realiza instrumentele cu ajutorul cărora țeparii să fie îndepărtați din piață este nevoie, în primul rând, de solidaritatea oamenilor de afaceri, a firmelor serioase.