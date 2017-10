Economia de energie se face cu… birocraţie

Economia de energie se face cu… birocrație

Criza energetică ne-a complicat și mai mult viața socială și cea personală. Paradoxal, realizarea economiei de energie se face cu cheltuieli mai multe și cu birocrație în plus. Nu este suficient să asiguri o bună izolație a clădirii din punct de vedere termic. Este necesar ca acest lucru să fie și atestat într-un certificat de performanță energetică. Fiecare clădire trebuie să aibă un asemenea document, indi-ferent dacă economisește sau risipește căldura, iar acesta a devenit o condiție de bază la stabilirea valorii de vânzare sau închiriere a imobilului. Proprietarul poate solicita un preț sau o chirie mai mare dacă dovedește că imobilul îi poate aduce cumpărătorului sau chiriașului economii la factura energetică. Pe acest avantaj material se bazează, de fapt, legiferarea metodei și transformarea ei într-o obligație generală. În esență, măsura este salutară, dar… Eliberarea certificatului energetic nu o poate face oricine, ci doar persoanele specializate și autorizate. Așa cum există auditori financiari și auditori bancari, trebuie să existe și auditori energetici. Proiectul de modificare a Legii nr. 372/2005, aprobat la ultima ședință de guvern, definește auditorul energetic pentru clădiri ca fiind „o persoană fizică atestată în condițiile legii, care are dreptul să realizeze auditul energetic, să elaboreze certificatul de performanță energetică și să întocmească raportul de audit energetic al clădirii existente.” El își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unor persoane juridice. Actul normativ instituie o întreagă suprastructură, fără de care nu pot exista acești specialiști. Astfel, atestarea lor tehnico-profesională se face sub autoritatea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor. În acest scop, pe lângă minister, se înființează Comisia Națională pentru Creșterea Performanței Energetice a Clădirilor. Este evident că pentru funcționarea acesteia, contribuabilii vor trebui să plătească. Proiectul stabilește ce trebuie să facă proprietarul imobilului cu certificatul de performanță energetică. El are obligația să-l prezinte la notariat, în vederea încheierii contractului de vânzare-cumpărare, în cazul vânzării, sau la administrația fiscală, în vederea înregistrării contractului de închiriere, în cazul închirierii. În cazul clădirile noi, trebuie să-l prezinte comisiei întrunite în vederea recepției finale și, astfel, certificatul va fi introdus în cartea tehnică a construcției. La rândul lor, auditorii energetici vor trimite certificatele, însoțite de informații privind clădirile certificate, la Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare în Construcții și Economia Construcțiilor, INCERC București, aflat în coordonarea amintitului minister. La ce-i folosesc institutului aceste date? La constituirea unor baze de date specifice. În ce scop și în folosul cui, nu se mai spune în proiectul de lege. În schimb, se precizează că tot din banul public vor fi suportate cheltuielile pentru proiectarea, realizarea, exploatarea și întreținerea acestor baze de date.