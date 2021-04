- Avem mai bine de un an de când această criză sanitară produce efecte dezastruoase asupra mediului de afaceri. Cel mai afectat a fost sectorul HoReCa. Din fericire au fost și zone ale economiei în care lucrurile au luat o turnură bună. În mod neașteptat, a crescut producția industrială, iar volumul construcțiilor are o dinamică extrem de bună. Putem spune că economia cu un ochi plânge și cu altul zâmbește. În industria HoReCa, unde zona Dobrogea deține o mare pondere, lucrurile se îndreaptă ușor-ușor spre normalitate, în sensul în care, renumita Ordonanță 130, cu măsurile de susținere a IMM-urilor pe perioada crizei sanitare a început să producă efecte. Antreprenorii au început să primească finanțare pe măsurile 1 și 2, fapt ce reprezintă o gură de oxigen pentru antreprenorii din industria turismului.- Sunt ani buni de când mediul de afaceri suferă din cauza lipsei de forță de muncă. Este adevărat, în perioada crizei sanitare, mulți angajați din turism au fost disponibilizați. Dar în domeniul construcțiilor este o mare cerere de lucrători calificați. O parte din necesarul de forță de muncă este adus din Asia. A devenit o normalitate să întâlnești pe șantierele din România meseriași din Nepal, India sau Vietnam. Pentru că dinamica lucrărilor de construcții este bună, vom constata că se importă, în continuare, forță de muncă din Asia.- Desigur, noul regulament al parcărilor din Constanța a născut multe controverse. Inclusiv noi, constănțenii, am trecut printr-o perioadă delicată pentru că, până acum, n-am avut o politică focalizată pe cetățean, mai importantă fiind mașina decât omul. Schimbarea regimului parcărilor va produce un anumit deranj. Pe de o parte va fi mai bine pentru noi, deoarece în zonele cu preponderență turistică vom avea posibilitatea să ne plimbăm nestingheriți de circulația mașinilor și de gazele emise de acestea. Pe de altă parte, vor fi mulți care se vor simți deranjați de faptul că nu mai pot circula și parca în orice loc, așa cum au făcut-o până acum. În zona IMM-urilor, lucrurile sunt relativ rezonabile. Probabil se vor emite autorizații de circulație și acces în anumite zone, pentru mașinile care fac aprovizionarea agenților economici. Ușor-ușor se va intra în normalitate și vom accepta că civilizația trebuie să producă efecte chiar și în Constanța.- Din punctul de vedere al agenților economici, unele dintre aceste măsuri au efecte benefice, altele mai puțin. Tot ce înseamnă digitalizare, inclusiv semnarea contractelor de muncă, reprezintă un lucru bun. Noi insistăm de multă vreme ca digitalizarea să înceapă să producă efecte în mediul de afaceri românesc, dar și în administrația publică centrală și locală. Cât privește regulamentul de ordine interioară și fișa postului, considerăm că ele fac parte din procesul firesc de management al unei companii. În continuare, ele rămân documente fundamentale pentru buna funcționare a IMM-urilor. Pe de altă parte sunt multe alte sarcini administrative care îngreunează activitatea de zi cu zi a agenților economici.- Astăzi avem întreaga infrastructură necesară pentru a pune în practică ceea ce eu susțin de 20 de ani. Iată, de câtva timp, casele de marcat electronice au început să fie conectate la serverele ANAF. Am solicitat în repetate rânduri ca microîntreprinderile cu o cifră anuală de afaceri de până la 100.000 de euro să țină așa-numita contabilitate în partidă simplă. Adică, agentul economic să aibă un simplu registru în care să evidențieze veniturile și cheltuielile, diferența urmând să fie raportată la ANAF și impozitată. Prin aplicarea acestei metode, micii întreprinzători ar fi degrevați de povara contabilă. Astăzi, contabilitatea este extrem de laborioasă și complicată. Microîntreprinderile trebuie lăsate să respire, să crească!