Echipajul navei Troy ameninţă cu greva generală

Echipajul navei Troy amenință cu greva generală

Ieri dimineață, cei 16 navigatori ucraineni de pe nava Troy au întrerupt lucrul timp de câteva ore. Echipajul este nemulțumit că nu și-a primit salariile în ultimele trei luni. Compania grecească Krawn Shipman UK Ltd., din Pireu, le datorează 100.000 de dolari, în total. Nava Troy are lungimea de 152,60 m și este înregistrată sub pavilion Panama. Din data de 29 septembrie 2008, se află la reparații, în portul Midia. Marinarii ucraineni i-au solicitat sprijinul inspectorului ITF - România, Adrian Mihălcioiu. Acesta a contactat angajatorul grec și i-a cerut să achite salariile restante. „Echipajul a anunțat că, dacă nu primește banii, pe data de 17 octombrie declanșează greva generală. Navigatorii mai au o lună până la expirarea contractului de muncă. Ei solicită plata la zi și repatrierea” - a declarat Mihălcioiu. Conflictul de muncă de pe nava Troy confirmă concluziile recentului summit de la Odessa, la care au participat liderii sindicatelor navigatorilor și docherilor din bazinul Mării Negre, anume că această zonă se confruntă cu cea mai gravă criză din shipping-ul mondial. Faptul că nava se află la Midia este în avantajul marinarilor ucraineni. Porturile maritime românești sunt recunoscute pe plan internațional pentru eficiența inspectoratului ITF în recuperarea drepturilor navigatorilor.