Echipajul navei „Ali Bey”, din portul Constanța, este într-o situație critică

Adrian Mihălcioiu – șeful Inspectoratului ITF România a precizat că din momentul în care nava a fost abandonată, agentul ei a asigurat alimentele pentru echipaj, iar autoritatea portuară a conectat nava la sursa de electricitate de la țărm. Ulterior agentul a asigurat și combustibilul necesar navei.











„Luni, 22 martie 2021, echipajul ni s-a adresat pentru a-i furniza alimente, deoarece proviziile sunt pe terminate. Am contactat agentul navei și i-am cerut să furnizeze alimente la bord, dar acesta ne-a spus că nu va mai furniza provizii, servicii medicale și combustibil, deoarece a cheltuit, deja, foarte mulți bani cu nava până acum. În aceste condiții, am făcut un apel public către autoritățile responsabile pentru a ajuta echipajul sirian. Totodată am solicitat Comitetului de Bunăstare pentru Asistența Navigatorilor - Seamens Club - să organizeze o reuniune de urgență, având in vedere situația deosebită a navei , acostată în portul Constanța. După vizita la navă, i-am solicitat acestei organizații să aducă, de urgență, provizii de strictă necesitate la bord. Situația navei va deveni și mai gravă peste o săptămână, când combustibilul se va termina”, a declarat Adrian Mihălcioiu.



El a lansat un apel public către The American Club (clubul de asigurare P&I) și administrația statului de pavilion Panama să își îndeplinească responsabilitățile și să aibă grijă de echipaj până când marinarii își vor primi salariile şi vor fi repatriați.





Echipajul compus din 12 marinari sirieni a rămas neplătit, întârzierile la plata salariilor fiind de unu până la patru ani pentru o parte dintre navigatori.