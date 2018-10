Flota comercială a României, acum 20 de ani

Echipajul de pe "Mirăslău" nu poate mânca nici pe datorie

În urmă cu mai bine de 20 de ani, viața pe multe din navele românești era un coșmar pentru echipaje. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva din articolele publicate în ziarul nostru, la acea vreme.Florin Popovici este ofițer mecanic I pe nava „Mirăslău”, al cărei armator și operator este compania Navrom. Pe data de 27 aprilie 1997, ofițerul român a transmis, pe adresa Sindicatului Liber al Navigatorilor, o scrisoare din portul Colombo (Sri Lanka), în rada căruia este arestată nava. El descrie viața de privațiuni la care sunt supuși marinarii români de către armator și solicită ajutorul sindicatului.„Nu se poate spune că viața pe care o ducem aici este prea bună - scrie Florin Popovici. De la data sosirii pe navă (20 ianuarie 1997) și până în prezent, nu am primit niciun ban. Din această cauză, am ajuns să furăm chiștoace de țigări, să ne spălăm pe dinți cu sare etc. Mulțumim pentru urările dumneavoastră de Sfântul Paște, dar noi am mâncat în acea zi doar ceva asemănător cu falafele (n.r. - foi din aluat, asemănătoare celor de clătite, preparate numai din făină și apă, care țin locul pâinii la asiatici, în special la arabi).Nu mai sunt alimente și nu se știe dacă vom primi. Navrom ne-a lăsat în părăsire, iar doamna Dobrescu (șefa de grup din cadrul companiei) probabil că este mult prea ocupată cu problemele dânsei (magazinul din București etc.) pentru a mai avea timp și de noi.Agentul și ship-chander-ul au declarat că nu au recuperat niciun ban de multe luni și că nu ar mai putea să ne dea mâncare pe datorie. Situația este disperată. Suntem izolați în radă. Nu ni se permite să ieșim în oraș. Unii dintre noi au cinci luni de când n-au pus piciorul pe uscat.Lipsa acută a banilor a făcut să nu mai avem cele necesare igienei corporale. Comandantul navei, M. Dunaev, este în pragul pensionării. Nu vrea să mai solicite nimic de la companie, cu speranța că, astfel, nu va fi scos la pensie și va mai face unul sau două voiaje, pentru a-i chinui și pe alții, la fel ca pe noi.Întrucât nu avem ofițer mecanic III și ofițer navigație III, aceste funcții le suplinesc comandantul și șeful mecanic („săracii”, au nevoie de cei 50 la sută în plus la diurnă). Necazul este că aprovizionarea cu alimente o face comandantul singur, după cum îl taie capul sau cum i-o cere buzunarul propriu. Nu se știe niciodată pe câte zile se iau alimentele, de ce valoare etc. Nu există comitet de cambuză. Vorba aceea: el centrează, el dă cu capul (și din ciorap își face sacul)!Domnilor, contând pe spiritul dumneavoastră de dreptate, vă solicit sprijinul pe lângă directorul Manea Ghiocel și d-na Dobrescu, pentru a primi ceva bani, să putem ieși măcar o dată în oraș, să ne cumpărăm cele necesare, de uz personal”.Am publicat această scrisoare în speranța că managerii companiei Navrom (preocupați mai mult de clinciul în care au intrat cu Seif Invest și Euroship) își vor face timp să rezolve și problemele echipajelor de pe propriile nave. (17 mai 1997)A început retragerea navelor de la privațiCompaniile Navrom și Romline au început procedurile comerciale de retragere a navelor închiriate societăților de shipping care nu au achitat taxele de asigurare a echipajelor, în conformitate cu HG 71/1997, se arată într-un comunicat al Ministerului Transporturilor. Singurele societăți de shipping care nu și-au asigurat echipajele erau Ritz-Rom, Euroship, Oscar Maritime, Pontus Shipping și Cristianav.Navrom are închiriate două nave la Pontus, patru nave la Oscar și șase la Ritz-Rom. De asemenea, Romline are de recuperat șase nave, închiriate societăților Pontus și Oscar. Romline a retras, încă din 1995, cele trei nave închiriate companiei Cristianav.În conformitate cu HG 71/1997, armatorii de stat și operatorii privați trebuiau să constituie un fond de garanție, cu plafoane cuprinse între 60.000 și 200.000 dolari, sau să asigure, prin polițe de asigurare, echipajele navelor împotriva riscului de neplată a indemnizațiilor de străinătate și a costurilor de repatriere. (30 mai 1997)Navrom plătește oalele sparteCompania Navrom a semnat protocolul de preluare a celor patru nave aflate în contract de bare-boat la firma Oscar. Măsura este valabilă până la obținerea autorizației de transportator de către compania privată. Până la acea dată, managementul navelor va fi executat de Navrom, care va monitoriza compania Oscar în ceea ce privește operațiunile financiare.Ion Marica, managerul tehnic al Navrom, a declarat că armatorul va efectua plăți parțiale pentru restanțele firmei Oscar față de personalul detașat de la Navrom.Compania de stat caută soluții pentru a acoperi, cel puțin în parte, și datoriile către celelalte categorii de navigatori. Nava „Oituz”, preluată de la firma Cristianav, va pleca în cursă la sfârșitul acestei săptămâni, cu echipajul plătit la zi, iar la navele preluate de la Hinmar s-a început plata parțială a restanțelor.De asemenea, Navrom declanșează lucrările de reparații la navele „Humulești” (aflată în portul Cape Town) și „Ponor” (portul Durban), preluate de la compania Euroship. (6 iunie 1997)