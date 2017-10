Echipajele navelor „Nadezhda“ şi „Iskatel“ şi-au primit salariile restante

În urma intervenției ITF România

Echipajele navelor „Nadezhda“ și „Iskatel“ și-au primit salariile restante

Inspectoratul din România este cea mai activă structură a Federației Internaționale a Transportatorilor din zona Mării Negre. Este un fapt recunoscut de conducătorii ITF Londra, dar mai ales de către marinarii străini care au apelat la sprijinul acestuia.La sfârșitul săptămânii trecute, Inspectoratul ITF România a raportat rezolvarea tensiunilor sociale de pe navele „Nadezhda” și „Iskatel”.Cargoul „Nadezhda”, sub pavilion Malta, a plecat din portul Reni (Ucraina), la primele ore ale zilei de 2 octombrie 2014, și a acostat seara în portul Galați. De cum a ajuns în țara noastră, echipajul ucrainean a solicitat sprijinul Inspectoratul ITF România.„Armatorul ucrainean le datora salariile pe două luni și jumătate. În urma intervenției noastre, echipajul și-a primit drepturile cuvenite, cinci marinari fiind repatriați cu plata la zi. Mai mult, armatorul a semnat un contract colectiv de muncă tip ITF, având în vedere că nava «Nadezhda» este înmatriculată sub pavilion de complezență” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF România.Cargoul „Nadezhda” are 124,40 metri lungime, 16,42 metri lățime, 4.724 tone registru brut și a fost construit în 1986.Duminică, 5 octombrie 2014, s-a tras cortina și în cazul celor 20 de marinari ruși de pe nava „Iskatel”, aflată în dana 117 a portului Agigea.„Echipajul a primit și diferența de bani, pentru salariile neplătite pe ultimele două luni. În total, în urma intervenției Inspectoratului ITF Româ-nia, au fost achitați circa 100.000 de dolari. De asemenea, șase navigatori vor fi repatriați. Nostromul, un basarabean, ne-a spus că echipajul e uimit de rapiditatea cu care ITF România le-a rezolvat cazul. Timp de patru luni, pe unde au fost, nimeni nu i-a ascultat, nu le-a dat nicio atenție, dar imediat ce au ajuns în portul Constanța Sud - Agigea, în numai două zile, și-au primit salariile restante” - relatează Adrian Mihălcioiu.Nava „Iskatel” are 67,49 metri lungime, 16,82 metri lățime, 2.194 tone registru brut și a fost construită în 1984, în Norvegia. Este înmatriculată sub pavilionul Federației Ruse, țară care a semnat Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC 2006.