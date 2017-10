E secetă! Arendaşii constănţeni pot scăpa de plata integrală a obligaţiilor

E secetă! Arendașii constănțeni pot scăpa de plata integrală a obligațiilor

Arendașii constănțeni, cei care sunt nevoiți să achite în bani obligațiile către proprietarii terenurilor, pot solicita reducerea arendei, având în vedere pierderile pe care le vor suferi din cauza lipsei precipitațiilor din acest an. Seceta prelungită, sub cele două forme, pedologică și at-mosferică, a determinat apariția secetei agricole, lucru ce a generat deprecieri substanțiale ale recoltelor, așadar arendașii pot solicita eliberarea de avize de forță majoră. „Persoanele care dețin terenuri în arendă pot solicita reducerea arendei stabilite în bani, în cazul «pieirii» recoltei din cauza situațiilor de forță majoră, în condițiile prevăzute de Codul civil în vigoare”, au anunțat reprezentanții Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța (CCINA). Iată și care sunt cele trei condiții: întreaga recoltă a unui an, sau cel puțin o jumătate din ea, a pierit fortuit, pieirea recoltei să fi avut loc înainte de recoltare, iar ultima condiție, existența unei polițe de asigurare pentru cultura afectată, chiar dacă societatea de asigurări nu a inclus și asigurarea fenomenului de „secetă”. Arendașii constănțeni interesați pot solicita Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură - Direcția Juridică și Arbitraj eliberarea de avize de forță majoră care să ateste „pieirea” fortuită a recoltei.Secetă accentuată în sud-estul țăriiReprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat că până pe 7 august prognoza meteorologică estimează ceva precipitații, în general slabe cantitativ, însă în regiunile agricole din vestul și centrul țării. În aceste condiții, fenomenul de secetă pedologică cu diferite grade de intensitate (extremă, puternică și moderată) se va putea accentua în intensitate în special în zonele agricole din sud-estul, sudul și estul țării, se arată în informarea privind intensitatea fenomenului de secetă în România, emisă de ANM.Până pe 8 august, specialiștii spun că pe profilul de sol 0 - 100 cm în cultura neirigată de porumb conținutul de apă se va situa la valori scăzute și deosebit de scăzute, în cea mai mare parte a țării. Doar pe unele suprafețe agricole din Banat și local, în sudul Crișanei, sud-vestul Transilvaniei, vestul Moldovei, nord-vestul Munteniei și al Olteniei, rezerva de umiditate din sol se va încadra în limite satisfăcătoare.Specialiștii ANM estimează că regimul termic al aerului și solului, mai ridicat decât în mod normal, și persistența insolației în orele de amiază vor determina forțarea proceselor de maturare, ofilirea, răsucirea și uscarea parțială a aparatului foliar la culturile prășitoare, în special pe terenurile unde se menține fenomenul de secetă pedologică.