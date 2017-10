„E normal“ ca RADET să ne bage mâna în buzunar?

2

Felicitari!

Un articol de bun simt. Dar nu cred ca Mazare si gasca lui sa miste ceva in hotia de la RADET. (Doar "Fura, dar ne da si noua!") Aici e o poveste insailata prost de multa vreme: nu poti plati impozitul local daca nu platesti si gunoiul (?!!!!!; in tara taxele de habitat se platesc separat la serviciul in cauza), RAJA aduna banii prin asociatii si este dependenta la banii dati la RADET etc. (In tara, apa se plateste separat, la furnizor, in baza autocitirii apometrelor). Doar aici neocomunistii au facut un kk-mk si-l imping pe nazistu tzopaitor in fata, sa-i apere! Pentru a jefui locuitorii orasului nedenrajati. Doar sunt "proprietari" si, deci, trebuie sa plateasca cat ordona ei! a ntrebati RADET de ce s-a platit de 5 ori mai mult iarna asta, desi pretul gigacaloriei s-a dublat, doar? Dar Parchetul, Garda financiara etc. ce fac? Dorm in papucii statului? Nu sunt subordonati autoritatilor locale... Sau acum guvernul nu le da voie? Pina acum ce-au pazit?