„Duşmanul“ de temut al hotelierilor

Toreadorul

Azi am aflat in sfarsit de ce a defilat Mazare in costum de toreador pe un podium din Mamaia. Da,am aflat,a fost un gest simbolic.De fapt,Mazare este matadorul.Dupa cum stiti,matadorul este cel care aplica lovitura de gratie si ingenuncheaza taurul in arena.In cazul nostru ,Mazare a ingenunchiat turismul traditional la Mamaia si a pus bazele EVAZIUNII FISCALE GENERALIZATE.Daca o unitate hoteliera poate fi usor controlata de fisc,va rog sa-mi spuneti cum poate fi controlat un apartament la un bloc din Mamaia.Este proprietate privata domnule si in casa mea fac ce vreau,va spune proprietarul.Daca in Romania s-a pus bazele capitalismului de cumetrie,iata ca avem acum si un turism de cumetrie.Ati spus ca in anul 2010, societățile care dețin hoteluri și alte facilități de cazare au realizat o cifră de afaceri reprezentând doar 0,73% din totalul pe județ. Doar 0.73% cifra de afaceri in turism ? Da,0.73% restul se numeste EVAZIUNE FISCALA . Sa vedem ce va spune cel mai cinstit guvern din toate timpurile.Lupta statului cu turismul de cumetrie este pierduta asa cum este pierduta lupta cu drogurile si lupta cu prostitutia.M-am convins,Mazare stie ce urmareste,Mazare stie sa faca turism.