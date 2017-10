Dumneavoastră achitaţi factura pirateriei pe mare şi a neputinţei marilor puteri!

Dumneavoastră achitați factura pirateriei pe mare și a neputinței marilor puteri!

Aveți cumva impresia că fenomenul pirateriei pe mare nu vă afectează viața, că numai companiile de navigație și marinarii achită „factura”? Ei bine, pentru orice navă atacată în Golful Aden, Oceanul Indian, Kenia sau aiurea, dumneavoastră, cel care n-aveți nicio tangență cu shipping-ul, contribuiți cu o cotă parte. Transportul în zonele infestate de pirați este de la un an la altul mai scump. Cheltuielile cu asigurarea navelor, echipajelor și mărfurilor cresc pe măsură ce atacurile piraterești se înmulțesc. În fiecare an au fost capturate zeci de nave și sute de navigatori, pentru care s-au plătit răscumpărări totalizând peste 100 de milioane de dolari, bani care provin de la asiguratori (deși nimeni nu o recunoaște). Pentru 2011, companiile de asigurări se pregătesc să majoreze primele de asigurare la transportul în toate zonele controlate de pirați. O asociația de asigurări internațională a mers până acolo încât, din cauza frecventelor atacuri asupra navelor, a declarat drept „zonă de război” apele din dreptul coastei Keniei. Ca urmare, primele de asigurare vor crește cu 100%. Din cauza cheltuielilor tot mai mari cu securitatea navelor și cu asigurările, companiile de navigație au fost nevoite să majoreze tarifele de transport, unele dintre ele anunțând dublarea lor față de anul trecut. Toate aceste costuri se reflectă în prețul produselor și afectează bugetul fiecărei familii. România depinde în mare măsură de importurile de produse din Extremul Orient, importuri care au incorporate costurile de securitate împotriva pirateriei. Când cumpărați un produs chinezesc din magazin, dumneavoastră plătiți un bănuț sau doi în plus pentru că marile puteri ale lumii nu sunt capabile să pună capăt acestui flagel.