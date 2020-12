Dumitru Costin: Am aflat, pe sub uşi, că intenţia este să se îngheţe salariul minim pe economie la valoarea din 2020

Intenţia viitorului Guvern este ca premierul să îşi asume decizia politică în ceea ce priveşte salariul minim pe economie şi acesta să fie îngheţat la nivelul din 2020, a declarat duminică, într-o conferinţă de presă, preşedintele Blocului Naţional Sindical, Dumitru Costin.







Întrebat ce se va întâmpla cu salariul minim în 2021, el a subliniat că a aflat de această intenţie "pe sub uşi, prin crăpăturile de uşă".







"Vă reamintesc că am avut o şedinţă de CNT (Consiliu Naţional Tripartit n.r), vă reamintesc că Ministerul Muncii a făcut de vreo două luni jumate un grup tehnic de lucru la Ministerul Muncii pentru mecanismul salariului minim. La CNT-ul acela noi ne-am comunicat punctul de vedere, toată partea sindicală. Ştiţi care este acela: 2.400 de lei brut de la 1 ianuarie. Partea patronală a fost împărţită în trei. Zona IMM-urilor a propus o creştere de la 1 ianuarie la 2.300 de lei. Celelalte organizaţii patronale au oscilat şi au spus hai să ne propunem un moratoriu între trei şi şase luni de zile, lăsăm să vedem ce se mai întâmplă şi discutăm peste trei luni sau şase luni. Guvernul nu a precizat nimic în acest sens. Luni, săptămâna aceasta, trebuia să avem un Consiliu Naţional Tripartit pentru Dialog Social, consiliu care nu a mai avut loc. Am primit o comunicare scrisă în care ni s-a spus că primul ministru, domnul Ciucă, are un program foarte încărcat şi nu îşi mai permite să participe la acest CNT. Însă, din informaţiile de care dispunem noi la această oră, se pare că cel care este nominalizat să formeze Guvernul, viitorul prim ministru nominalizat, domnul Cîţu (Florin Cîţu n.r), doreşte să îşi asume domnia sa decizia politică şi, pe sub uşi, prin crăpăturile de uşă, am aflat că intenţia lor este acea de a îngheţa salariul minim pe economie la valoarea din 2020", a explicat Dumitru Costin.







El a menţionat că acestea sunt informaţiile de care dispune la această oră şi că i se pare greu de explicat atitudinea Guvernului.







"Eu am făcut o declaraţie după CNT-ul ăla. V-am spus că este greu de explicat şi de înţeles atitudinea Guvenului la CNT-ul acela, când aveai o poziţie clară de la organizaţiile sindicale, aveai şi de pe parte patronală până la urmă o poziţie exprimată, iar tu, Guvern, ai tăcut cu câteva zile înainte de alegeri", a mai spus liderul de sindicat.







La finele săptămânii trecute, preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, Florin Jianu, afirmă că patronatul IMM-urilor (CNIPMMR) va propune în cadrul Consiliului Naţional Tripartit creşterea salariului minim brut pe economie pentru anul 2021 de la 2.230 de lei la 2.300 de lei.







"Propunerea pe care noi am realizat-o - Consiliul Naţional, prin Convenţia Naţională din 20 noiembrie - este aceea ca în anul 2021 să creştem salariul minim brut pe economie cu rata inflaţiei, adică 2,2%, şi cu un procent din ceea ce înseamnă productivitatea muncii, pentru că s-au înregistrat rate de creştere a productivităţii muncii, astfel ducând salariul minim brut de la 2.230 de lei la 2.300 de lei. Am văzut că celelalte confederaţii patronale, mandatul pe care l-au prezentat a fost acela de îngheţare a salariului minim brut pe economie şi de prorogare a discuţiei după 6 luni de zile. Mandatul nostru este cel pe care vi l-am prezentat, e normal să acoperim scăderea puterii de cumpărare, adică această rată a inflaţiei", a afirmat Florin Jianu, într-o conferinţă de presă.